Castelfiorentino, auto travolge passeggino sulle strisce: neonata di 2 mesi sbalzata fuori, è grave I fatti poco prima dell'ora di pranzo nel comune in provincia di Firenze. La piccola è stato trasportata con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale intorno all'ora di pranzo di oggi, 31 gennaio, a Castelfiorentino, in Toscana. Il passeggino con all'interno con una neonata è stata travolta da un'auto sulle strisce pedonali, in via Cosimo Ridolfi.

A darne notizia è direttamente il sindaco del comune in provincia di Firenze: "Un’auto ha preso in pieno una carrozzina con una bimba piccola dentro, sull’attraversamento pedonale fra la farmacia e la pasticceria Dei" , ha fatto sapere Alessio Falorni.

Pare che l’urto con la macchina abbia fatto volare la piccola di appena due mesi fuori dalla carrozzina. Con lei c'era una donna, presumibilmente la mamma: è rimasta illesa, ma il passeggino è finito a terra.

La bimba è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. Al momento la prognosi è riservata. "La prognosi non è stata ancora sciolta. Ci stringiamo tutti ai familiari della piccola, con tutto il cuore", le parole del primo cittadino del Comune in provincia di Firenze. Pare comunque che la bimba sia rimasta sempre rimasta cosciente durante le operazioni di primo soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. L'obiettivo è ora ricostruire la dinamica dell'incidente. Sull’auto che ha investito la carrozzina pare ci fosse una donna di 39 anni, che si è subito fermata. Presenti i sanitari della Misericordia locale e della Pubblica assistenza di Montespertoli.

IN AGGIORNAMENTO