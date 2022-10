Caso Martina Rossi, i genitori: “La decisione non arrivava mai, ora giustizia è fatta” Si sono costituiti Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati per la tentata violenza sessuale a Martina Rossi. I genitori della giovane morta in Spagna: “Il tempo passava, noi cercavamo di capire cosa stava succedendo ad Arezzo e Firenze, ma la decisione non arrivava mai”.

"Se Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono in prigione vuol dire che mancava ancora un pezzetto al cammino della giustizia, e adesso è stato compiuto. Perché il tempo passava, noi cercavamo di capire cosa stava succedendo ad Arezzo e Firenze, ma la decisione non arrivava mai. Ora giustizia è fatta".

A parlare, tramite l’avvocato Luca Fanfani, sono i genitori di Martina Rossi, poche ore dopo che si sono costituiti in carcere Albertoni e Vanneschi, il 7 ottobre 2021 condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo nell'ambito del procedimento sulla morte di Martina.

A quanto si è appreso, Albertoni e Vanneschi si sono costituiti ieri pomeriggio nel carcere di Arezzo dopo che, nell'udienza svoltasi nei giorni scorsi al tribunale di sorveglianza, è stata respinta la loro richiesta di messa in prova ai servizi sociali.

La studentessa genovese Martina Rossi morì a 20 anni, il 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza di una camera d'albergo, a Palma di Maiorca, dove si trovava in vacanza con le amiche: sarebbe caduta nel tentativo di sfuggire ai due imputati. Residenti a Castiglion Fibocchi (Arezzo), i due erano in vacanza nello stesso albergo di Martina. La Cassazione ha condannato Albertoni e Vanneschi spiegando in sentenza che "l'unica verità processuale che risulta trovare conferma nella valutazione dei molteplici indizi esaminati risulta essere quella del tentativo di violenza sessuale". Per le loro difese, invece, Martina si era suicidata.

Lo scorso marzo il padre di Martina, Bruno Rossi, pubblicamente si era lamentato per il fatto che la condanna dei due imputati, a distanza di mesi, non fosse ancora eseguita. "A sei mesi dalla sentenza della Cassazione ancora la pena non è andata in esecuzione – aveva denunciato – perché la richiesta di affidamento in prova giace in un cassetto, i tempi sono troppo lenti".