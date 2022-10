Morte Martina Rossi, si sono costituiti Albertoni e Vanneschi: condannati per tentata violenza Si sono costituiti oggi al carcere di Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due trentenni condannati a 3 anni in Cassazione il 7 ottobre 2021 per tentata violenza sessuale alla studentessa genovese Martina Rossi.

A cura di Ida Artiaco

Martina Rossi

Si sono costituiti, nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 ottobre, al carcere di Arezzo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due trentenni condannati a 3 anni in Cassazione il 7 ottobre 2021 per tentata violenza sessuale alla studentessa genovese Martina Rossi.

Lo si apprende dalle agenzie di stampa.

La ragazza morì a 20 anni, il 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza di una camera d'albergo, a Palma di Maiorca, in Spagna, volendo sfuggire ai due che alloggiavano nella stessa struttura.

La Cassazione condannò Albertoni e Vanneschi spiegando in sentenza che "l'unica verità processuale che risulta trovare conferma nella valutazione dei molteplici indizi esaminati risulta essere quella del tentativo di violenza sessuale". Le loro difese invece hanno sempre sostenuto che Martina si sia suicidata, richiamandosi in particolare alle dichiarazioni di una cameriera spagnola, unica testimone oculare, che riferì di aver visto la ragazza cadere dopo aver "preso lo slancio".

Albertoni e Vanneschi dopo la condanna avevano chiesto la messa in prova ai servizi sociali. "Luca Vanneschi è molto provato dopo dieci anni di quella che ha definito ‘gogna mediatica'. Ora Luca spera di trovare in Europa quella giustizia che non ha trovato in Italia", aveva detto all'epoca della richiesta l'avvocato Stefano Buricchi, legale di uno dei due aretini.

Il nome di Albertoni era invece venuto fuori circa un mese fa a seguito delle polemiche scoppiate per un premio ricevuto, e poi revocato dal Coni per meriti sportivi. I genitori di Martina intervennero col loro avvocato Luca Fanfani segnalando l'inopportunità di assegnare al ragazzo una benemerenza del genere.