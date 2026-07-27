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Caso di legionellosi a Reggio Calabria, il sindaco fa chiudere un albergo: “Riaprirà solo dopo la bonifica”

Legionella oltre i limiti consentiti in un albergo di Reggio Calabria: il sindaco Francesco Cannizzaro con una ordinanza urgente ha disposto la sospensione dell’attività della struttura che potrà riaprire solo quando avrà completato la bonifica.
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A cura di Ida Artiaco
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È allarme legionellosi a Reggio Calabria dopo un caso che è stato accertato nei giorni scorsi e la successiva scoperta di legionella in concentrazioni superiori in una struttura ricettiva della città. Per questo, con un'ordinanza "contingibile e urgente", il sindaco Francesco Cannizzaro ha disposto la sospensione dell'attività dell'albergo, che resterà chiuso fino al completamento della bonifica e alla certificazione dell'avvenuta eliminazione del batterio.

La decisione dell'amministrazione cittadina è stata presa proposta dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Il Dipartimento di Prevenzione, alla luce degli accertamenti eseguiti e degli esiti delle analisi dell'Arpacal, che hanno rilevato valori di legionella superiori alla soglia prevista, ha infatti richiesto la sospensione cautelativa dell'attività ricettiva.

L'ordinanza stabilisce, dunque, che la struttura potrà riaprire soltanto dopo aver completato gli interventi di sanificazione e aver presentato una certificazione, rilasciata da un'azienda specializzata e autorizzata, che attesti l'assenza della legionella sulla base di nuovi campionamenti e analisi.

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Come ricorda l'Istituto superiore della Sanità sul proprio sito ufficiale, la legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, di cui sono state identificate varie specie e che presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali, come acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi. Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana. Può manifestarsi come Malattia del Legionario, che frequentemente include una forma più acuta di polmonite, o come febbre Pontiac, una forma molto meno grave.

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