video suggerito

Casa in fiamme nel Reggiano, 90enne muore intrappolato: invalido, non è riuscito a fuggire Un uomo di 90 anni è morto intrappolato in un incendio scoppiato nella sua abitazione di Poviglio, nella Bassa Reggiana. La moglie 83enne è riuscita a fuggire. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di novanta anni è morto, la moglie ottantatreenne è riuscita a scappare fuori e mettersi in salvo ma è rimasta ustionata. È il bilancio di un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, in una casa a Poviglio, nella Bassa Reggiana. La vittima è Domenico Giuseppe Parisi: invalido, l’anziano non ha avuto la possibilità di scappare dalle fiamme che stavano distruggendo la sua casa in via Romana 34, una zona residenziale nelle campagne del paese della Bassa.

Come ricostruito dai vigili del fuoco intervenuti subito oggi nella casa insieme ai carabinieri della stazione locale, le fiamme avrebbero avuto origine dalla canna fumaria. Probabilmente l’incendio è stato generato dal malfunzionamento di una stufa a pellet. Il fuoco ha distrutto il tetto della casa e diverse stanze, compresa quella in cui si trovava la vittima.

Il corpo ormai senza vita del novantenne è stato recuperato dai soccorritori mentre veniva domato l’incendio. La moglie dell’uomo, rimasta leggermente intossicata e ustionata al volto e alle mani, è stata portata all'ospedale Maggiore di Parma in elisoccorso, ma non sarebbe in pericolo di vita: è stata lei ad avvertire gli operatori che il marito era rimasto nella casa.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e i carabinieri che indagano per ricostruire l’accaduto. L'abitazione in cui vivevano i due anziani coniugi è stata dichiarata inagibile ed è sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Sul posto si è recato anche il sindaco della cittadina.