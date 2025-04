video suggerito

Compra casa in Italia per fuggire dalla California: "Non voglio stare vicino a un McDonald's o Starbucks" L'ex insegnante universitario statunitense ha acquistato la casa dei suoi sogni nel centro storico di Nardò, in Salento: "Mi ricorda la California del Sud degli anni 60. La Dolce Vita qui è autentica".

A cura di Antonio Palma

"Non voglio stare vicino a un McDonald's o a uno Starbucks" è una dalle motivazioni che ha spinto lo statunitense Keith Richardson a comprare casa in Italia con lo scopo di lasciare la California, dove è nato e vissuto finora, per spostarsi definitivamente nel nostro Paese. L'ex insegnante universitario ha scelto la Puglia come sua meta nel Bel Paese individuando la città di Nardò, in Salento, per comparare casa.

"La Puglia è sicuramente il posto in cui vivere e investire se si è alla ricerca di uno stile di vita costiero da dolce vita", ha affermato l'uomo in un'intervista alla Cnn sostenendo di aver fato un affare. "È stata una sorpresa molto piacevole. La casa era in vendita a 138mila euro ma ho negoziato e ho pagato 100mila euro. Ho aggiunto altri 3.800 euro per ristrutturarla a mio piacimento e darle un aspetto fresco" ha rivelato Richardson.

L'uomo si è accaparrato un'abitazione di 62 metri quadrati situata al piano terra di quello che in origine era un deposito o un'abitazione per i servitori che lavoravano a Palazzo Tafuri, uno dei monumenti simbolo di Nardò. "Le case nella California meridionale entro tre miglia dalla costa, in una zona così ambita, costerebbero tra i 700.000 e 1,4 milioni di dollari", ha spiegato

"Mi ricorda la California del Sud degli anni 60 quando da bambino attraversavo gli aranceti per arrivare a Disneyland, Riverside e Santa Barbara" ha aggiunto l'uomo che da tempo frequenta l'Italia come turista. "Mi sono innamorato dello stile di vita italiano e dell'atteggiamento del domani. Non c'è bisogno di preoccuparsi, perché c'è sempre un domani. Non preoccuparti, ci penseremo domani, quindi per ora prendiamoci un caffè e guardiamo la gente che passeggia" ha affermato.

Dopo aver lasciato il lavoro, nel 2023 quindi si è messo alla ricerca di nuova casa in Italia restringendo il cerchio alla Puglia, scegliendo infine Nardò per il suo fascino non turistico e per l'assenza di catene di fast food statunitensi. "L'agenzia mi ha suggerito di includere Nardò perché ho detto che non volevo stare nemmeno vicino a un McDonald's o a uno Starbucks".

Dopo quasi un anno di ricerche, nel marzo 2024 è volato dalla contea di Orange e in pochi giorni ha acquistato la casa dei suoi sogni nel centro storico di Nardò. Qui per ora trascorre solo le vacanze ma conta di potersi trasferire stabilmente nei prossimi anni. "Qui ci sono spiagge e coste bellissime, città e paesi pittoreschi, clima fantastico anche d'inverno e non pieno di turisti come in Toscana, Venezia, Milano e Roma. Anzi, la maggior parte dei turisti tende ad essere italiana o di altri paesi europei. La Dolce Vita qui è autentica" ha concluso.