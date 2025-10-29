Attualità
Carabinieri lo fanno attraversare ma lui si fa cadere la pistola dalla tasca: fermato e denunciato

L’episodio si è consumato la notte scorsa a Carbonia dove la scena ha messo in allarme la pattuglia dei carabinieri impegnata in un normale servizio di sorveglianza. L’arma si è rivelata una “scacciacani” ma priva del tappo rosso sulla canna e completa di caricatore con otto cartucce a salve. Il 50enne denunciato a piede libero.
A cura di Antonio Palma
Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri di Carbonia, in Sardegna, perché mentre attraversava la strada, proprio davanti a una pattuglia, gli è caduta accidentalmente a terra una pistola che somigliava in tutto e per tutto all'arma di ordinanza dei militari.

L'episodio si è consumato la notte scorsa in via Dalmazia a Carbonia. Decisivo un gesto di gentilezza da parte della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Carbonia. Il militare dell'arma alla guida della vettura di servizio, infatti, si è fermato per far attraversare la strada all'uomo ma proprio in quel momento al cinquantenne è caduta sull'asfalto l'arma che portava addosso. La scena ha messo in allarme la pattuglia impegnata in un normale servizio di sorveglianza e fatto scattare immediatamente l'intervento dei Carabinieri e gli accertamenti sul  conto dell'uomo.

L'uomo, disoccupato del luogo già noto alle Forze di Polizia, non ha opposto resistenza ed è stato quindi portato in caserma per i successivi controlli. Qui si è scoperto che l'arma, pur assomigliando a quella dei carabinieri, era in realtà una “scacciacani” marca Bruni, modello 92, calibro 8 mm, ma priva del tappo rosso sulla canna e completa di caricatore con otto cartucce a salve dello stesso calibro.

Interpellato sull'accaduto, il cinquantenne non ha saputo dare spiegazioni del perché portasse l'arma addosso e perché avesse tolto il tappo che la identifica come una scacciacani, rendendola uno strumento potenzialmente capace di creare allarme e mettere a rischio l’incolumità pubblica.

L'uomo quindi è stato rimesso in libertà ma denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Saranno ora i giudici a valutare  le conseguenze del comportamento del 50enne.

