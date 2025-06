Carabiniere ucciso, arrestato chiede test dello stub per verificare presenza di polvere da sparo

Camillo Giannattasio, arrestato per l’uccisione del carabiniere Carlo Legrottaglie ieri nelle campagne di Grottaglie, ha chiesto il test dello stub per verificare residui di polvere da sparo sulle mani. Il 67enne è fermo per detenzione illegale di armi; indagini in corso sulle armi trovate nella sua proprietà.