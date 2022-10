Canadair precipitato sull’Etna, ritrovati i resti dei due piloti: Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone Sono stati ritrovati i resti di Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli, i due piloti del canadair che si è schiantato giovedì pomeriggio sull’Etna mentre era intento nelle operazioni di spegnimento di un incendio.

A cura di Chiara Ammendola

Matteo Pozzoli (a sinistra) e Roberto Mazzone (a destra)

Sono stati ritrovati questo pomeriggio durante le operazioni di ricerca sul versante Nord dell'Etna i resti di Roberto Mazzone, 62 anni, e di Matteo Pozzoli, 58 anni, i due piloti a bordo del canadair 28 che ieri si è schiantato mentre era intento a domare un rogo sul monte Calcinera.

Il canadair precipitato

Lo fa sapere la procura di Catania attraverso una nota con la quale spiega che i vigili del fuoco, che sono ancora sul posto, hanno rinvenuto i resti dei cadaveri di Pozzoli, originario di Erba, in provincia di Como, che era il comandante del Canadair 28, e del primo ufficiale Mazzone, di Salerno. Intanto continuano le indagini su quanto accaduto ieri quando il velivolo dei vigili del fuoco si è schiantato contro la montagna dopo aver urtato il costone roccioso della stessa.

I resti del Canadair

Due i fronti di indagine da parte della procura. Il primo riguarda le cause del disastro aereo: in questo senso bisognerà verificare se sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo o strutturali. Il secondo riguarda invece le cause dell'incendio per cui il Canadair 28 era stato chiamato ad intervenire: qui sarà necessario accertare se è stato appiccato e se quindi, essendo doloso, vi siano responsabilità di terzi. I reati ipotizzati per il momento sono disastro aviatorio colposo e incendio.

Leggi anche Canadair dei vigili del fuoco precipita sull'Etna: il momento dello schianto

Il canadair poco dopo lo schianto

La Procura di Catania domani conferirà l'incarico per l'autopsia sui resti dei due piloti e successivamente quello tecnico per l'analisi della scatola nera, che è stata trovata, per gli altri accertamenti sulle cause dell'impatto. L'area dello schianto è interamente sotto sequestro quindi si continuerà a cercare inizialmente nelle aree circostanti, dove risultano esserci rottami del velivolo precipitato.