video suggerito

Camperista riparte ma dimentica la moglie in strada in vestaglia e ciabatte: avvertito ore dopo dai carabinieri Tutto sarebbe nato da una incomprensione tra i due durante una sosta non programmata in strada nel territorio comunale di Comacchio, nel Ferrarese. L’uomo è andato avanti per decine di chilometri accorgendosi dell’assenza della consorte solo dopo ore di viaggio e solo dopo essere stato avvertito dai carabinieri. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La distrazione alla guida non è mai una buona cosa ma la disattenzione di cui è stato protagonista un camperista in viaggio lungo le strade Ferraresi è decisamente singolare. Dopo una breve sosta in strada, infatti, l’uomo è ripartito col mezzo senza accorgersi della moglie rimasta a terra e per di più solo in vestaglia e ciabatte. Non solo, l’uomo è andato avanti per decine di chilometri accorgendosi dell’assenza della consorte solo dopo ore di viaggio e solo dopo essere stato avvertito dai carabinieri.

L’assurda scena della donna da sola in ciabatte e vestaglia, come ricostruisce il Corriere di Bologna, è stata notata da diversi automobilisti di passaggio che hanno avvisato i carabinieri facendo scattare l’allarme. L’episodio infatti è avvenuto venerdì scorso lungo una trafficata arteria stradale, la Strada Statale 309 Romea, nel territorio comunale di Comacchio.

Protagonista della storia una coppia di due pensionati settantenni che si stavano godendo il tour in camper tra i Lidi Ferraresi. Tutto sarebbe nato da una incomprensione tra i due durante una sosta non programmata e non prevista. L’uomo al volante avrebbe accostato il mezzo in una piazzola di sosta per controllare un rumore sospetto sul camper ma, dopo aver constatato che non era nulla, era ripartito.

Leggi anche Poliziotto si barrica per ore in casa dopo una lite con i familiari e si uccide: tragedia a Bari

Il camperista pensava che la moglie stesse dormendo tranquillamente sul retro ma in quei pochi minuti, invece, la donna era scesa dalla porta posteriore ed è rimasta così sul posto. Quando si è accorta che il mezzo ripartiva, ha cercato di segnalare la sua presenza al marito ma senza riuscirsi.

Senza telefono e in ciabatte, la donna non aveva alcuno modo per contattare il marito e solo con l’arrivo dei carabinieri sul posto, allertati dai passanti, si è riusciti a risolvere la questione. I militari dell’arma infatti si sono subito messi sulle tracce del pensionato riuscendo a individuarlo e contattarlo attraverso i colleghi. L'anziano è stato informato dell’accaduto solo circa due ore dopo, quando era già tarda sera. Al settantenne non è rimasto che tornare indietro e scusarsi con i carabinieri e soprattutto con la moglie lasciata a piedi.