Camionista va contromano in autostrada A1 con la bisarca, il video dell’inversione al casello di Bologna

Un camionista si è reso responsabile di una manovra pericolosissima sull’autostrada A1 all’altezza del casello di Bologna Casalecchio prima di essere fermato dalla polizia stradale ed essere sanzionato nella maniera più drastica con la revoca della patente di guida.

Un camion bisarca pieno di auto che arriva al casello autostradale ma, invece di uscire, improvvisamente fa inversione di marcia ritornando contromano verso lo svincolo di immissione da cui era arrivato mentre altri automobilisti sopraggiungono nella direzione corretta. Sono le incredibili immagini registrate dal video di una telecamera dell'autostrada A1 all'altezza del casello di Bologna Casalecchio dove un camionista si è reso responsabile di una manovra pericolosissima prima di essere fermato dalla polizia stradale ed essere sanzionato nella maniera più drastica con la revoca della patente di guida.

L'episodio risale alla scorsa settimana quando nella primissima mattinata di venerdì 5 giugno diversi automobilisti di passaggio hanno segnalato immediatamente ai numeri di emergenza il camion bisarca che procedeva nel senso contrario di marcia all'altezza del casello del capoluogo emiliano. La manovra è stata quindi accertata in tempo reale dagli Operatori del Centro Operativo Polizia Stradale attraverso il sistema di telecamere che monitora costantemente la rete autostradale e sul posto sono state inviate in pochissimo tempo le Pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud che erano in servizio in zona.

I poliziotti quindi hanno intercettato e fermato il mezzo pesante poco dopo, prima che la manovra del camionista potesse causare un incidente dagli effetti potenzialmente devastanti. Visto l'orario, fortunatamente infatti in quel momento erano ancora pochi i veicoli in circolazione e la manovra non ha avuto conseguenze per gli altri automobilisti e autotrasportatori in transito.

Conseguenze gravi dal punto di vista amministrativo ci sono state invece per il conducente della bisarca, un cittadino ungherese di 44 anni. Per l'uomo è scattata la violazione amministrativa prevista dall’articolo 176, comma 20, del Codice della Strada, che comporta la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.