Camion si muove improvvisamente all'indietro, operaio 55enne nuore schiacciato a Sanremo L'incidente mortale sul lavoro in mattinata mentre i lavoratori caricavano un mezzo escavatore su un piccolo camion. Per qualche motivo, però, il mezzo si è sfrenato mettendosi in movimento e travolgendo l'operaio in retromarcia.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Tragedia sul lavoro oggi a Sanremo dove un operaio di 55 anni è morto schiacciato da un camion che si sarebbe messo in movimento improvvisamente in retromarcia mentre i lavoratori stavano caricando a bordo un mezzo d'opera. Il dramma si è consumato in via Val D'Olivi nella primissima mattinata di oggi, lunedì 12 maggio, nella città costiera in provincia di Imperia.

Erano circa le 7 del mattino e gli operai si accingevano ad iniziare il loro turno di lavoro caricando un mezzo escavatore su un piccolo camion. Per qualche motivo, però, il mezzo usato come una sorta di carro attrezzi per trasportare il mezzo d'opera si è sfrenato mettendosi in movimento e travolgendo l’operaio che si trovava proprio nei pressi.

Il 55enne è stato immediatamente soccorso dai colleghi presenti e poi dal personale del 118 accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza ma ogni sforzo per salvarlo è stato inutile. Vista la gravità dell’incidente sul lavoro, la centrale operativa aveva inviato sul posto anche l'elisoccorso per un trasporto immediato all'ospedale ma purtroppo l’uomo è deceduto poco dopo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri a cui spetta ora il compito di ricostruire la dinamica esatta della tragedia. In particolare si sta ancora cercando di capire se è stato il furgone a investire l'operaio oppure il mezzo d'opera che si è ribaltato nel movimento del camion. Il furgone da lavoro comunque si è mosso all’indietro durante la fase di carico del mini escavatore. Accertamenti sono in corso anche per capire l'inquadramento lavorativo della vittima.