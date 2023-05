Camion carico di polli si ribalta, strage di volatili in autostrada e traffico in tilt L’incidente lungo il tratto abruzzese dell’autostrada adriatica A14. Sulla corsia è rimasta una lunga scia di animali, alcuni morti e altri vivi, che inevitabilmente hanno bloccato il traffico.

A cura di Antonio Palma

Brutta scena quella che si è presentata oggi davanti a centinaia di automobilisti e camionisti di passaggio lungo il tratto abruzzese dell'autostrada adriatica A14. Un camion carico di polli vivi si è improvvisamente ribaltato su un fianco rovesciando a terra per diverse decine di metri centinaia di volatili, molti dei quali sono morti. L'incidente nella mattinata di oggi venerdì 12 maggio nel tratto tra le uscite di Ortona a Francavilla al mare, in provincia di Chieti, nella carreggiata in direzione sud.

Per cause ancora tutte da accertare, il rimorchio di un camion che trasportava animali vivi ha sbandato e si stava ribaltando rimanendo però in bilico sul guard rail di destra che delimita la carreggiata. L'incidente inevitabilmente ha causato la caduta di numerose gabbie contenenti alcune centinaia di polli finiti sull'asfalto. Purtroppo l'impatto è stato fatale per molti dei volatili. L'autista invece ne è uscito illeso visto che la motrice non è stata interessata dal ribaltamento.

Sulla corsia di destra è rimasta però una lunga scia di animali, alcuni morti e altri vivi, che inevitabilmente hanno bloccato il traffico. La circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo prima che riprendesse a corsia unica e dunque molto rallentato a causa delle code chilometriche che nel frattempo si erano formate. Code di due chilometri si sono create anche nella corsia nord.

Le operazioni di messa in sicurezza della zona sono state complesse e lunghe ore. Sul posto è intervenuto anche il medico della Asl per verificare se era possibile recuperare parte del carico di animali vivi. La polizia stradale della sottosezione autostradale di Pescara Nord invece si è occupata di mettere in sicurezza il traffico. Una volta rimossi gli animali è stato necessario anche rimettere il camion in carreggiata ed è stato necessario l'intervento di una gru.