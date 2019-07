L’ondata di caldo torrido che ha avuto inizio lo scorso weekend proseguirà ancora nei prossimi giorni. Le temperature sono in aumento quasi su tutta la penisola – in alcune zone si raggiungeranno i quaranta gradi – per la persistenza dell’anticiclone africano, e la giornata più “bollente” sarà probabilmente quella di dopodomani, giovedì 25 luglio. Giovedì sono infatti ben tredici le città italiane che il ministero della Salute indica con il “bollino rosso”, quasi il triplo rispetto ai 5 centri urbani previsti domani, mercoledì 24 luglio. Se infatti domani il massimo livello di rischio caldo riguarda Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino; giovedì è previsto anche nelle seguenti città: Bologna, Frosinone, Genova, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona. Il bollino rosso rappresenta il massimo livello di rischio caldo, in una scala da 0 a 3, in cui spiccano anche 5 bollini verdi (nessun rischio), tra cui Palermo e Reggio Calabria. Bollino arancione, il 25 luglio, ad Ancona, Campobasso, Latina, Milano, Venezia e Viterbo. Giallo invece a Catania, Civitavecchia e Napoli.

Caldo torrido, mercoledì 24 luglio 5 città da bollino rosso

Per la giornata di domani, mercoledì 24 luglio, il Ministero della Salute ha diffuso un bollettino con allerta di livello 3, appunto bollino rosso, per le città di Bolzano, Brescia, Perugia, Firenze e Torino. Segnalato invece bollino arancione (livello 2) domani per le città di Bologna, Pescara, Milano, Frosinone, Genova, Roma, Verona e Viterbo. Giallo ad Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Latina, Napoli e Venezia. La fase culminante di caldo durerà almeno fino alla mattinata di venerdì 26 luglio, mentre bisognerà attendere il weekend per una tregua dalle temperature roventi e, in compenso, l'arrivo di piogge e temporali.