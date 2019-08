Un'ondata di caldo record, la più torrida dell'estate, sta per abbatersi sull'Italia. Dopo i temporali e nubifragi dei giorni scorsi, anche sulle regioni del Centro Nord tornerà l'afa accomapagnata da temperature in aumento che potrebbero arrivare a toccare in alcume aree i 40 gradi centigradi. Da oggi, venerdì 9 agosto, a domenica, 11 agosto, sarà un weekend rovente dal punto di vista delle previsioni meteo. Per questo, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino che prevede proprio pr domenica un folto elenco di città da bollino rosso, cioè con possibili effetti negativi sulla salute delle persone.

Ondata di caldo, le città roventi: l'elenco dei bollini rossi

Sono in totale 8 le città che domenica saranno da bollino rosso per quanto riguarda l'ondata di caldo record. Si tratta di Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Oggi e domani, invece, si segnala bollino rosso solo a Campobasso. Domenica, in particolare, si toccheranno i 40 gradi percepiti a Latina, 39 a Frosinone, 38 gradi a Roma e 37 a Firenze. Qui il Ministero della Salute segnala livello massimo di allarme per "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Caldo record nel weekend ma a Ferragosto cambia tutto

L'ondata di caldo africano che si abbatterà sull'Italia nel weekend avrà, tuttavia, le ore contate. Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, soprattutto al Nord ci sarà un graduale peggioramento dell condizioni che porterà ad una battuta d'arresto dell'estate e ad un Ferragosto con grandine e temporali. Il contatto tra l'aria fredda proveniente dal nord Europa e quella calda persistente in Italia creerà i presupposti per fenomeni estremi sopratutto nelle regioni settentrionali. Il tracollo termico proprio a ridosso del 15 agosto potrebbe addirittura essere accompagnato da nevicate sulle cime alpine, dai 3000 metri.