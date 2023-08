Caldo in Italia e allerta meteo per temporali domani 2 agosto: le regioni a rischio Torna un bollino rosso per il caldo domani, mercoledì 2 agosto, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Al tempo stesso, la Protezione civile segnala una allerta meteo gialla per temporali in Friuli Venezia Giulia.

A cura di Susanna Picone

Una città da bollino rosso per il caldo domani, mercoledì 2 agosto, un’altra da bollino arancione, e il resto delle città oggetto del monitoraggio del ministero della Salute si dividono tra bollini gialli e verdi. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore, domani Campobasso è da bollino rosso, Palermo invece da bollino arancione. Al Nord, invece, possibile maltempo con temporali. In particolare, il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in alcuni settori del Friuli Venezia Giulia.

Allerta caldo domani 2 agosto, una città da bollino rosso

È Campobasso la città con bollino rosso domani, mercoledì 2 agosto 2023. Il livello 3 – come si legge sul sito del ministero della Salute – indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Bollino arancione, giallo e verde domani 2 agosto in 26 città

Domani Palermo è contrassegnata dal bollino arancione per il caldo (livello 2 di rischio), tutte le altre città si dividono tra bollini gialli e verdi. Le città gialle sono Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Roma. Bollini verdi per Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Maltempo, allerta meteo domani 2 agosto in una regione

Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, mercoledì 2 agosto. È allerta meteo gialla per rischio temporali nei seguenti settori del Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Le previsioni meteo per domani 2 agosto

Dopo una prima parte del giorno soleggiata e asciutta ovunque, entro la tarda serata qualche fenomeno instabile potrà interessare i settori alpini e prealpini centro-occidentali secondo le previsioni meteo di domani, 2 agosto. Altrove il tempo risulterà sempre soleggiato e asciutto, con temperature via via più calde soprattutto al Sud.