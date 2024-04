Calci, pugni e anche colpi di mattarello: a Bari rissa in strada tra donne per un tradimento Rissa nelle strade del quartiere Madonnella di Bari, dove un gruppo di donne si è preso a calci, pugni e anche a colpi di mattarello. È accaduto in Corso Sonnino, a poca distanza dalla scuola primaria Balilla. Le immagini riprese con i telefonini sono diventate virali in rete. La donna aggredita sarebbe accusata di un tradimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Rissa nelle strade del quartiere Madonnella di Bari, dove un gruppo di donne, quattro contro una e forse appartenenti alla stessa famiglia, si è preso a calci, pugni e anche a colpi di mattarello. È accaduto in Corso Sonnino, a poca distanza dalla scuola primaria Balilla.

Le immagini riprese con i telefonini dell'episodio, che sarebbe forse avvenuto nella serata di Pasquetta, lunedì 1 aprile, sono state ricondivise da una chat all'altra su Whatsapp, sono diventate immediatamente virali in rete e riprese anche sulle pagine dei quotidiani online locali e non.

Dalle parole concitate e pronunciate in stretto dialetto barese si capisce che la donna aggredita e malmenata dalle altre sarebbe accusata di un tradimento o di aver rivolto delle attenzioni al compagno di una delle altre.

Nei video circolato in rete si vede la donna venire prima colpita alle spalle con il matterello di legno e poi presa a calci e pugni dalle altre. La malcapitata accusata di tradimento riesce anche a restituirne qualcuno mentre le quattro la tengono per i capelli e continuano a colpirla per almeno 3 minuti

Le riprese mostrano anche qualche timoroso passante fermarsi e provare a distanza a calmare gli animi. “Calma, calma”, si sente urlare un uomo che si avvicina in scooter ma non riesce a distrarre le protagoniste dell'accesa rissa in corso, consumatasi in mezzo alla strada, sul marciapiede e tra le auto in sosta.

La rissa si placa momentaneamente e le protagoniste sembrano cercare di chiarire la situazione: la donna vestita di bianco sostiene di aver ricevuto dei fiori e che l’uomo, il marito di una delle altre, si sarebbe detto libero e che, per questo motivo, lei non sarebbe colpevole di nulla.

Si sente però gridare un’altra delle protagoniste del video: "È lei che sta con tuo marito". E la persona tradita rilancia: "Hai rovinato una famiglia". Poi gli animi si riaccendono in un nuovo scontro, prima che le donne rientrino a bordo delle rispettive auto.