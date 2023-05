Calabria, tragedia sfiorata, crolla ponte sulla Sila-Mare: strada chiusa al traffico poco prima La forza del fiume Trionto, in piena dopo le piogge delle ultime ore, ha causato il crollo di un viadotto lungo la Sila-Mare. La strada era stata chiusa al traffico poco prima.

A cura di Davide Falcioni

Mentre è appena iniziata la conta dei danni causati dal maltempo in Emilia Romagna una nuova tragedia è stata sfiorata in Calabria, dove è improvvisamente crollato un ponte sulla Ss-177 dir, la strada che collega il centro silano Longobucco con la costa Jonica. Il viadotto era stato chiuso al traffico pochi minuti prima a causa di un primo segno di cedimento che poi ha portato al collasso dell’intera struttura. Al momento del cedimento, quindi, non stavano transitando veicoli e quindi non si segnalano danni a persone.

Stando a quanto riferiscono i media locali a causare il crollo sarebbe stata la forza del fiume Trionto, in piena dopo le piogge delle ultime ore. A cedere di schianto è stato un tratto di strada che attraversa il comune di Longobucco (Cosenza), tra il bivio di Ortiano e quello di Destro/Manco. I lavori per il viadotto della Sila-Mare sono iniziati nel 1990 e ad oggi non sono ancora stati ultimati. Malgrado i 33 anni trascorsi e una spesa di decine di milioni di euro, solo 11 dei 25 chilometri totali sono percorribili. Secondo l’Eco dello Jonio, a cedere sarebbe stata una delle tratte costruite più di recente e aperta al traffico poco meno di dieci anni fa.

Domani allerta meteo gialla in Calabria

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla in Calabria per la giornata di domani, giovedì 4 maggio. L'allerta, per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico, riguarda in particolar modo le seguenti aree: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.