Cala l’inflazione ma aumenta il carrello della spesa degli italiani: quali sono i prodotti che costano di più

L’inflazione ad agosto cala al 1,6% ma il carrello della spesa degli italiani aumenta del 3,5%. Diminuiscono le spese per energia e comunicazioni mentre crescono quelle per gli alimentari. Quali sono i prodotti con i maggiori rincari.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
L'inflazione rallenta ad agosto ma continua a pesare sulle spese degli italiani. Secondo le stime preliminari dell’Istat, infatti, l’indice ha registrato una variazione del +0,1% su base mensile e del +1,6% rispetto all'agosto 2024 (+1,7% registrato nel mese precedente).

La leggera flessione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +17,1% a +12,9%) e non regolamentati (da -5,2% a -5,9%) e, in misura minore, a quella dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,5% a +0,2%).

In accelerazione, invece, i prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +5,1% a +5,6%) e lavorati (da +2,8% a +3,0%), quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,7% a +2,9%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+3,3% a +3,5%).

"Non vi è alcun beneficio in termini di costo della vita", è il commento di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Decollano, infatti, sia le spese obbligate, con i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche che salgono dal 3,9% di luglio a +4,2% e con il carrello della spesa che passa da +3,2% a +3,5%, sia quelle tipicamente estive, come Servizi ricettivi e di ristorazione, da +2,9% di luglio a +3,1% o Ricreazione spettacoli e cultura, da +0,8% a +1,1%".

La top 10 dei prodotti e servizi con i maggiori rialzi mensili e annui

Come fa sapere l'Unione nazionale consumatori, la top 10 dei rialzi mensili è vinta dal Traporto marittimo che sale del 30% su luglio 2025, seguito al secondo posto dai  Voli internazionali con +15,8%. Medaglia di bronzo per i Pacchetti vacanza nazionali con +14% in appena un mese.

Per quanto riguarda la top 10 dei rialzi annui, vince il Cacao con +24,4%, medaglia d'argento per i Voli nazionali con +23,5%, al terzo posto il Caffè con +22,7%.

La stima dei rincari annui per le famiglie

L'inflazione pari a +1,6% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 611 euro su base annua, superiore a quella che si aveva in luglio (606 euro). Inoltre, ben 384 euro (a luglio erano 356 euro) vengono spesi per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 403 euro per il carrello della spesa (un mese fa erano 376).

Tabella Unione Nazionale Consumatori.
Per una coppia con un figlio, invece, la spesa aggiuntiva annua è pari complessivamente a 546 euro, con 340 euro soltanto per cibo e bevande e 359 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona.

