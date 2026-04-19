Attualità
video suggerito
video suggerito

Impennata dei prezzi dopo la guerra in Iran, Istat: carrello della spesa a +2,2%, alimentari +4,7%

Gli ultimi dati Istat confermano l’impennata dei prezzi al consumo per gli italiani con un impatto enorme sul cosiddetto carrello della spesa vale a dire i prodotti acquistati più frequentemente. Dalla carne alle uova alle zucchine, la lista dei rincari dopo l’impennata dei prezzi dei carburanti a seguito della guerra in Iran.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Gli italiani si ritrovano a fare i conti con una nuova impennata dei prezzi al consumo con un pesante impatto soprattutto sui beni con maggior frequenza di acquisto come i generi alimentari freschi. Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha fatto registrare un +1,7% su base annua nell'ultimo mese soprattutto a causa della risalita dei prezzi dei prodotti energetici e degli alimentari non lavorati. Come sottolinea anche Assoutenti, sulla stangata di Pasqua che si è abbattuta sugli italiani ha inciso l’escalation dei prezzi dei carburanti, complice la guerra in Medio oriente, che ha fatto segnare una crescita costante che non accenna a diminuire.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica, proprio i beni alimentari non lavorati hanno fatto segnare un incremento massiccio dei prezzi passando da un +3,7% a un +4,7% su base mensile e l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si riduce in effetti dal +2,4% a +1,9%. In generale a marzo 2026, i prezzi dei beni invertono la tendenza su base annua tornando su valori positivi (da -0,1% a +0,8%), mentre i prezzi dei servizi attenuano il loro ritmo di crescita.  Un freno alla crescita del tasso di inflazione si deve solo ai prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona  e dei Servizi relativi ai trasporti (+2,2% da +2,9%).

"Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +2,0% a +2,2%) e, ancor più marcatamente, quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +1,9% a +3,1%)" spiega l'Istat, sottolineando che il ritmo di crescita su base annua dei prezzi dei prodotti più acquistati, il cosiddetto “carrello della spesa”, sale al +2,2% (da +2,0%),

Leggi anche
Iran, la guerra in diretta: Trump: "Offriamo accordo equo, accettino o distruggeremo centrali e ponti", Teheran: "USA violano la tregua con blocco navale"

“Sui prezzi del comparto alimentare sta incidendo l’escalation dei carburanti che ha aggravato i costi di trasporto specie per i prodotti freschi" spiegano da Assoutenti ricordando che se i prezzi dei prodotti alimentari salgono in media del +2,8% su anno con punte del +4,7% per quelli non lavorati, per alcuni beni i rincari viaggiano a ritmo molto più sostenuto. Il prezzo della carne bovina ad esempio è aumentato del +8,4% su base annua, +7,2% quello della carne ovina, le uova salgono del +8,5%, i limoni del +10,8%, le fragole del 10,4%. Per i pomodori prezzi in aumento del +9%, +11,1% le zucchine e addirittura +21,5% le melanzane. I piselli rincarano del +19,6%. "Il governo deve prorogare fino a fine emergenza il taglio delle accise e vigilare con la massima attenzione su speculazioni o andamenti anomali dei listini” concludono da Assoutenti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Trump: "Accettino accordo o distruggeremo centrali e ponti". Iran: "Richieste eccessive"
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
Smart working obbligatorio un giorno a settimana e meno aria condizionata: il piano UE contro il caro energia
Europa vicina alla recessione se la guerra in Iran continua: l'analisi del FMI
"Entro l'estate rischiamo gravi carenze di farmaci": l’allarme di Confindustria per la guerra in Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views