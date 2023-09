Cagnolina maltrattata e presa a calci in un distributore: carabiniere l’adotta e la porta a casa A Martina Franca (Puglia) una cagnolina è stata presa a calci in un negozio di distributori automatici. Fortunatamente il suo aggressore è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e denunciato dalle forze dell’ordine. Ora Fiammetta si trova al sicuro con la sua nuova padrona.

Fiammetta con la sua nuova padrona, una carabiniera di Taranto

Una cagnolina maltrattata e presa a calci in un negozio di distributori automatici è la protagonista di una storia di solidarietà che arriva da Martina Franca, piccolo comune della provincia di Taranto, in Puglia. Pochi giorni fa Fiammetta – questo il nome dell'animale – ha vissuto una vera e propria notte di terrore mentre cercava un posto in cui ripararsi: un uomo le si è scagliato contro, colpendola a calci con estrema violenza. Indifesa e sfinita, è poi riuscita ad allontanarsi dal suo aggressore e a salvarsi la vita.

Il responsabile, fortunatamente, è stato subito incastrato grazie alle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'esercizio commerciale. Le scene riprese mostravano un uomo avventarsi sulla cucciola con insensata brutalità mentre le sferrava una serie di calci.

Al termine dell'aggressione Fiammetta è riuscita a muovere piccoli passi che le hanno permesso di arrivare fino all'ingresso del negozio per poi farsi notare dai passanti. Qui, qualcuno l'ha vista e ha pensato bene di mandare una segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri che poi l'hanno raggiunta e tranquillizzata.

Le condizioni della cagnolina erano buone nonostante i maltrattamenti subiti, ma i militari, preoccupati per il suo stato di salute, l'hanno accompagnata dal personale veterinario dell’Asl di Taranto per sottoporla ad una visita di controllo, procedendo successivamente al suo sequestro. L'uomo è poi stato identificato e denunciato per aver commesso il reato di maltrattamenti su animali.

La storia di Fiammetta ha fatto breccia nei cuori dei militari tanto che una carabiniera, intenerita dal triste episodio, ha deciso di prenderla in adozione e portarsela a casa. Insieme con la sua padrona, la cagnolina ora vive in un'abitazione tutta nuova con un grande giardino nel quale potrà tornare a giocare spensierata e a ricevere l'affetto e la protezione che merita.