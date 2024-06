video suggerito

“Era rientrata tardi dopo la partita dell’Italia”: la lite e le coltellate, così è morta Ignazia Tumatis Il delitto nella tarda serata di ieri, 20 giugno, a Cagliari. Luciano Hellies, 77 anni, è stato trovato con ancora addosso i vestiti sporchi del sangue della moglie, la 59enne Ignazia Tumatis. “Mi ha riso in faccia quando è tornata, non ci ho visto più” ha dichiarato l’anziano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera, giovedì 20 giugno, Ignazia Tumatis è tornata nella sua abitazione di via Podgora, a Cagliari, dopo la partita dell’Italia contro lo Spagna agli Europei 2024 ed è scoppiata l’ennesima lite col marito Luciano Hellies, di 77 anni, al culmine della quale la 59enne è stata uccisa dall'uomo.

Come è ampiamente emerso, la coppia sarda era ai ferri corti da tempo, i due vivevano da separati in casa e le discussioni erano frequenti. Ieri sera però la situazione è degenerata, tanto che l'anziano avrebbe preso un coltello per poi colpire una decina di volte la donna.

Secondo quanto è stato ricostruito, a chiamare la polizia sono state le figlie della coppia, contattate proprio dal padre che avrebbe detto loro: "Ho ucciso la mamma". Sul posto sono giunte prime le pattuglie della Squadra Volanti che hanno fermato Hellies, poi preso in consegna dagli agenti della Squadra Mobile. Sul posto anche l'ambulanza del 118 che ha provato inutilmente a rianimare la vittima.

Ignazia Tumatis, 59 anni

Le prime dichiarazioni dell'uomo fanno intuire quanto la situazione fosse tesa in casa: il diverbio sarebbe cominciato perché la donna, a detta del marito, era rientrata a casa nuovamente troppo tardi, come già successo in precedenza. "Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più", avrebbe detto il 77enne secondo quanto riportano i giornali locali.

A quel punto, avrebbe preso un coltello di grandi dimensioni da cucina e colpito la moglie ripetutamente, per poi confessare il delitto alle figlie. Quando le forze dell'ordine hanno bloccato l'uomo, era in casa, in stato di choc, con addosso ancora i vestiti sporchi del sangue della moglie.

L’autopsia sul corpo di Ignazia Tumatis sarà effettuata a breve dal medico legale, Roberto Demontis. Sul luogo del delitto gli specialisti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, la Scientifica, la pm di turno Diana Lecca e il medico legale.

E in queste ore il ricordo commosso della vittima appare in diversi post su Facebook: "Ciao Ignazia!! Una notizia così non l'avremmo mai voluta sentire ora vola più in alto che puoi, dove troverai la pace e la serenità che non hai avuto qui sulla terra … con tanto dolore dentro il cuore ti diciamo riposa in pace e da lassù proteggi i tuoi cari", scrive Serena.

Ignazia Tumatis, 59 anni

Stefania invece condivide una foto di Ignazia mentre fa jogging: "Ti ricorderò per sempre così. Ciao Ignazia" scrive a corredo del post sul social network.