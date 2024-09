video suggerito

Cadono in un dirupo con lo scooter: morti due architetti tedeschi all'isola d'Elba Incidente a Capoliveri (Isola d'Elba): Dieter Allers e Heinz Gottberg, due famosi architetti tedeschi, sono stai trovati morti in fondo ad una scarpata dove sono finiti dopo aver perso il controllo del loro scooter.

A cura di Giovanni Turi

Ambulanza sulla spiaggia

Caduti in un dirupo di fianco alla propria abitazione in zona Zuccale a Capoliveri, Isola d’Elba. Forse per una manovra errata con lo scooter, forse una perdita d'equilibrio. Sono morti così i due architetti tedeschi Dieter Allers e Heinz Gottberg, 83 e 85 anni. La coppia aveva scelto l’isola toscana come buen retiro, ormai la vivevano come una seconda terra.

La scoperta è di ieri, domenica 1 settembre. Nel tardo pomeriggio, arrivato all’abitazione, il figlio adottivo della coppia non li ha trovati. Dopo ricerche su ricerche, il rinvenimento in fondo alla scarpata e l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto è arrivata la Pubblica Assistenza di Capoliveri insieme all'ambulanza da Portoferraio. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ma per i due architetti non c’era già più nulla da fare. La coppia è morta sul colpo.

La dinamica è ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione di forze dell’ordine e sanitari, Allers e Gottberg sembrano esser usciti nel primo pomeriggio a bordo del loro scooter. Un’azione abituale: uscivano dal garage e si avviavano in direzione spiaggia di Zuccale, dove trascorrevano il tempo fino all’ora di cena.

Pochi metri in sella al mezzo e sarebbero finiti fuori strada. Lo scooter è stato ritrovato nel declivio e potrebbe essere finito sopra i due, schiacciandoli. Sotto la scarpata dovrebbero esserci anche delle scale, con cui forse la coppia ha avuto un impatto. Tra le ipotesi dell’incidente ci sono una manovra sbagliata – causa più gettonata dai militari -, una perdita di equilibrio oppure un malore del conducente.

Dieter Allers e Heinz Gottberg erano noti a Capoliveri, che avevano scelto come residenza. Frequentavano l’Isola d’Elba da molto tempo, spesso invitavano amici e parenti nella loro casa. Il loro amore per l’isola era stato omaggiato perfino con la pubblicazione di un libro dal titolo “Ritratti elbani”, edito bilingue l’anno scorso, firmato da Allers, su episodi e personaggi che la vivevano negli anni Sessanta.