Cade nel vano ascensore e precipita per 10 metri, tecnico muore durante manutenzione a Locri La vittima, Fabrizio Nicolò, per motivi da accertare, è caduto durante la riparazione dell'ascensore, facendo un volo nel vuoto di circa dieci metri. Sull'incidente sul lavoro la Procura della Repubblica di Locri ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Tragedia a Locri dove un 50enne è morto dopo essere precipitato nel vano ascensore di un palazzo mentre era impegnato in una riparazione sull'impianto. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri in un palazzo nel centro della cittadina calabrese quando la vittima, Fabrizio Nicolò, per motivi da accertare, è caduto durante la riparazione, facendo un volo nel vuoto di circa dieci metri.

Il 50enne residente a Reggio Calabria è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale ma ogni sforzo per salvargli la vita è stato vano. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e non sono serviti a nulla i tentativi di rianimazione e la corsa all'ospedale di Locri, dove è deceduto poche ore dopo. Fatali le gravi lesioni interne che ha riportato nella caduta nel vano ascensore.

Sull'incidete sul lavoro la Procura della Repubblica di Locri ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali mancanze di sistemi di sicurezza e responsabilità e ha disposto l'autopsia sulla salma del tecnico manutentore.

La notizia del tragica scomparsa sul lavoro di Fabrizio Nicolò ha colpito e sconvolto la comunità di Mosorrofa, zona collinare di Reggio Calabria dove il cinquantenne viveva e dove lascia mogliee figli. Centinaia i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'uomo, attivamente impegnato nel sociale e per la comunità locale come membro dell'Azione Cattolica.

"La prematura dipartita del caro e Fraterno Amico Fabrizio Nicolò tocca profondamente tutta comunità Mosorrofana. Non ci sono parole le possono lenire il dolore e il dispiacere. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Fabrizio sa che aveva doti straordinarie, persona umile, intelligente, serio e grande lavoratore. Animo nobile impegnato tanto anche nel sociale, più di un amico per moltissimi eri un fratello" ha scritto un amico. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Fabrizio aveva doti straordinarie, persona umile, intelligente, serio, Buon Padre di famiglia, grande lavoratore. Animo nobile impegnato tanto anche nel sociale, più di un amico per moltissimi eri un fratello. "La nostra comunità ha perso un figlio davvero esemplare, instancabile operatore umano che con vera abnegazione ha sempre profuso il suo massimo impegno per aiutarla a crescere socialmente e culturalmente" ha aggiunto un altro.