Tragedia alla vigilia di Pasqua in Colorado: 13enne precipita da un soffitto, volo di 7 metri

Tragedia alla vigilia di Pasqua negli Stati Uniti: 13enne precipita da un soffitto di 7 metri durante un evento per ragazzi in Colorado. La giovane, che stava esplorando un'area non sorvegliata, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente.

A cura di Biagio Chiariello

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Pueblo, nello Stato Usa del Colorado: Joeylin, una ragazzina di appena 13 anni, è morta dopo essere precipitata da oltre sette metri dal soffitto di un centro giovanile. L'incidente è avvenuto venerdì sera 18 aprile durante un evento per ragazzi presso il centro “Rocky Mountain SER”, un banco alimentare a circa due ore da Denver.

Secondo la ricostruzione della polizia, Joeylin e altri quattro giovani avevano trovato una scala che portava alla soffitta. Una volta lì, camminando sopra le travi di legno, la 13enne ha finito per perdere l’equilibrio ed è caduta nel vuoto, precipitando per oltre 7 metri sul pavimento della palestra sottostante. Quando i soccorsi sono arrivati, non c’era già più nulla da fare.

Il dramma è avvenuto durante un evento chiamato “Youth Kickback”, organizzato per offrire un momento ricreativo ai giovani. L’organizzazione ha espresso il proprio dolore in un comunicato: "Con il cuore spezzato, piangiamo la perdita di Joeylin, una giovane anima preziosa e amata da tutta la comunità. La sua improvvisa scomparsa è un colpo devastante per chiunque l’abbia conosciuta".

Al momento, non è ancora chiaro come il gruppo di ragazzi siano riuscito a salire in soffitta, né da quale punto esatto Joeylin sia precipitata. La polizia ha confermato che era con alcuni suoi coetanei e che l’area non era sotto supervisione al momento dell'incidente.

Le indagini da parte della polizia di Pueblo sono ancora in corso. Resta da chiarire come sia stato possibile che un’area pericolosa come quella soffitta fosse accessibile e non sorvegliata durante un evento destinato a dei minori. La comunità, intanto, piange una "ragazza brillante, appassionata e piena di vita". La zia Caitlyn Valdez la ricorda così: "Era intelligente, determinata, bellissima, dolce e con un carattere frizzante. Una vera forza della natura. Era tutta dedita allo studio, come sua madre. Questo weekend la sua squadra avrebbe partecipato alla gara statale di storia. Oggi i suoi compagni l’hanno ricordata indossando il rosa, il suo colore preferito".

Joeylin frequentava la Connect Charter School e praticava molti sport e attività: amava il calcio, la danza e partecipava ai concorsi di bellezza. Era da dieci anni una giocatrice dei Rangers, una squadra attualmente imbattuta. Aveva partecipato al concorso Miss Pueblo County, dove era arrivata seconda per la categoria Pre-Teen e aveva vinto il titolo di Miss Spirit 2024. Ballava da quando aveva sette anni per la scuola Sarah Shaw, e si esibiva in jazz, tip-tap, hip hop e danza classica. Aveva un saggio previsto per maggio.

Il padre Jeremy ha condiviso sui social il proprio devastante dolore: "Sei la mia bambina. Sto impazzendo senza poter sentire più la tua voce. Mi manca anche quando mi urlavi o pestavi i piedi per farmi capire qualcosa. Mi manca il tuo sorriso. Papà e mamma ti amano e ti mancano da morire".

Anche la madre Lauren ha scritto parole strazianti: "La mia dolce bambina è diventata un angelo. Pregate per i miei altri figli, perché siamo tutti spezzati. Joeylin, non passerà un giorno senza pensarti".