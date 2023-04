Cade e finisce sui ceppi ardenti del camino di casa, Rosina Danzè muore carbonizzata nel Messinese Una donna di 80 anni è morta dopo essere caduta nel camino di casa. L’incidente è avvenuto nel Messinese: a scoprire il cadavere carbonizzato è stato il marito uscito a prendere la legna da ardere.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stato il marito, rientrato in casa, a trovare Rosina Danzè ormai morta nel camino di casa. La donna è rimasta uccisa in quello che sembra essere un drammatico incidente domestico avvenuto nella serata di ieri a Sant'Angelo di Brolo, in provincia di Messina.

È qui che l'80enne viveva col marito in una casetta situata in contrada Lunella, all'interno del quale è posizionato un camino utile a riscaldare l'ambiente. Questi giorni di freddo hanno evidentemente spinto la coppia di anziani ad accendere il focolare anche ieri sera. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta del Sud il marito di Rosina a un certo punto della serata è uscito per andare nelle legnaia e prendere altra legna da ardere.

Quando è tornato in casa si è trovato dinanzi al corpo della moglie ormai carbonizzato: la donna era intenta a riscaldarsi davanti al focolare quando, probabilmente per un malore, è caduta sui ceppi che ardevano perdendo i sensi. Le ustioni riportate sono state troppo gravi e nonostante il marito abbia allertato il 118 per lei non c'è stato nulla da fare.

Per Rosina Danzè era però troppo tardi: la donna è rimasta ustionata in tutto il corpo. Sul posto è infatti giunta un’ambulanza del 118 proveniente da Capo d’Orlando e sono giunti anche i i carabinieri della stazione locale insieme ai vigili del fuoco. Una volta accertato il decesso dell'anziana, i militari hanno posto la casa sotto sequestro per effettuare i rilievi necessari.

Non è escluso che la Procura di Patti aprirà una inchiesta anche se al momento l'ipotesi accreditata maggiormente è proprio quella di un incidente. La donna infatti potrebbe essere caduta sul fuoco dopo un malore o potrebbe aver perso l'equilibrio finendo proprio sui ceppi ardenti del camino. Sotto choc il marito dell'anziana che è stato visitato dal personale sanitario accorso sul posto.