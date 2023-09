Cade e batte la testa durante un litigio: morto ex consigliere comunale Luigi Labarile, fermato 49enne Un uomo di 71 anni è morto a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dopo essere stato aggredito da un 49enne nell’agenzia di assicurazioni di cui era titolare. La vittima si chiamava Luigi Labarile, era ex banchiere e in passato aveva ricoperto la carica di consigliere comunale. Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri.

A cura di Eleonora Panseri

Luigi Labarile, 71 anni, vittima dell’aggressione avvenuta a Santeramo in Colle.

Un uomo di 71 anni è morto a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dopo essere stato aggredito da un 49enne all'interno dell'agenzia di assicurazioni di cui era titolare. L'aggressione sarebbe scoppiata al termine di un violento litigio per futili motivi. La vittima si chiamava Luigi Labarile: l'uomo era conosciuto da tutti nel piccolo paese e i suoi concittadini lo chiamavano affettuosamente ‘Gigino‘.

Era stato in passato ex funzionario di banca ed era noto anche per aver ricoperto tra il 2013 e il 2014 la carica di consigliere comunale della cittadina murgiana. Era molto attivo politicamente nei partiti di centro ed è stato iscritto al Partito democratico. L’uomo gestiva l’agenzia di assicurazioni di corso Tripoli dove è morto, dopo essere andato in pensione.

L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 11 della mattinata di giovedì 22 settembre. Il diverbio sarebbe verosimilmente scoppiato per futili motivi, come hanno spiegato gli investigatori, ma saranno ulteriori indagini a chiarire quali siano le ragioni che hanno scatenato la lite tra il 71enne e un altro uomo. Secondo una prima ricostruzione, sembra invece che il titolare dell'agenzia di assicurazioni abbia perso la vita durante la colluttazione, dopo essere caduto a terra e aver battuto violentemente la testa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Altamura che hanno fermato un 49enne. L'uomo sarebbe il presunto autore dell’aggressione. Inoltre, sul luogo del diverbio, insieme ai militari dell'Arma e al medico legale, è arrivata anche la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per eseguire tutti i rilievi del caso. Intanto le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’evento e il motivo che ha scatenato la lite sono ancora in corso.