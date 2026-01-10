Attualità
video suggerito
video suggerito

Cade dalla moto da cross mentre è in pista col padre: grave ragazzina 14enne a Isola Vicentina

Grave incidente a Isola Vicentina: la giovanissima è caduta durante un allenamento in pista motocross riportando un trauma dorsale. Trasportata in codice rosso al San Bortolo di Vicenza, è ricoverata in terapia intensiva pediatrica.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Biagio Chiariello
7 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Momenti di grande apprensione oggi a Isola Vicentina, lungo la pista di motocross di via Scovizze. Una ragazza di 14 anni, impegnata in un allenamento con il padre, è caduta intorno alle 12.40 durante un giro, riportando un trauma dorsale che ha subito fatto temere conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti automedica e ambulanza, seguiti dall’elisoccorso decollato da Verona, a conferma della delicatezza della situazione. Dopo le prime valutazioni, la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stata presa in carico dai medici della terapia intensiva pediatrica per accertamenti specialistici.

Secondo le prime informazioni, la caduta potrebbe aver provocato una lesione alla colonna dorsale, in particolare nella zona toracica alta. Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza se si tratti di una frattura vera e propria o di un interessamento midollare transitorio, come edema o ematoma, condizioni che presentano evoluzioni cliniche molto diverse. Gli esami diagnostici in corso chiariranno l’entità del trauma e le prospettive di recupero.

Leggi anche
Cade in un autocompattatore mentre lavora, 65enne muore schiacciato: tragedia nel Padovano

Al momento dell’incidente, la ragazza indossava tutte le protezioni previste: casco, corpetto, paraschiena e abbigliamento tecnico. Secondo quanto ricostruito finora, avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora da accertare, finendo a terra in modo violento.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Intanto, la comunità sportiva locale e le famiglie della zona seguono con apprensione l’evolversi delle condizioni della giovane.

I medici sottolineano come, in situazioni simili, la prudenza sia fondamentale: ogni valutazione definitiva richiede tempo e approfondimenti accurati. La tempestività dell’intervento, con il supporto dell’elisoccorso, è stata decisiva per garantire un rapido trasferimento in ospedale e l’avvio immediato delle cure necessarie.

Attualità
7 CONDIVISIONI
Immagine
Analisi
Tutte le fallacie logiche con cui Meloni ha sviato dalle domande su Paragon
Dall'esordio di Vannacci ai non detti sul Quirinale: cinque cose che non avete notato nella conferenza stampa di Meloni
Vogliamo risposte sul caso Paragon: perché continueremo a chiederne conto al governo e a Giorgia Meloni
Francesco Cancellato
Vittimismo, mezze verità e mancate risposte: la versione di Meloni sul caso Paragon fa acqua da tutte le parti
Meloni dice falsità su lavoro, pensioni e immigrazione: la conferenza stampa è una lunga lista di bugie
Paragon, la domanda di Renzi alla premier: "Ancora nessuna risposta, italiani spiati con i soldi del governo?"
Le sette domande di Mediterranea a Giorgia Meloni sul caso Paragon
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views