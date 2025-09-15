Cadavere sui binari tra Padova e Grisignano: ritardi e treni cancellati sulla linea Milano-Venezia

Non sono ancora note le generalità della vittima. Tanti ritardi e treni cancellati. L’autorità giudiziaria si trova a Mestrino per i rilievi. Trenitalia avvisa i viaggiatori con un avviso tutti i treni che hanno subito variazioni.

Pannello della Stazione di Vicenza

Un corpo esanime è stato ritrovato sui binari della Stazione di Mestrino (Padova). Non è ancora chiaro se si si tratti di un suicidio o di un incidente. Trenitalia ha comunicato alle ore 15.15 con un avviso sul sito Trenitalia.it che la circolazione sulla linea Venezia-Milano è stata sospesa per accertamenti dell’autorità giudiziaria. Nella stazione di Vicenza, intanto, sugli schermi è passato l’avviso che la circolazione sulla linea ferrovia Verona-Venezia-Milano è stata sospesa a causa del rinvenimento di un cadavere. Sull’app di Trenitalia è arrivato un avviso ai viaggiatori in cui si parla di “investimento di una persona”. Non si conoscono ancora le generalità della vittima.

In questo momento l’autorità giudiziaria si trova sul posto per tutti i rilievi del caso. L’incidente ha inevitabilmente rallentato la circolazione ferroviaria. Diversi i treni diretti a Milano, Venezia e Verona che sono stati cancellati.

Con un aggiornamento delle ore 16,15 Trenitalia comunica quali sono i treni coinvolti:

• FR 9731 Milano Centrale (13:45) – Venezia Santa Lucia (16:12): il treno oggi termina la corsa a Vicenza. I passeggeri diretti a:

– Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia possono proseguire il viaggio con il FR 9733 Milano Centrale (14:15) – Venezia Santa Lucia (16:42);

– Padova possono utilizzare il servizio bus sostitutivo appositamente predisposto.

• FR 9733 Milano Centrale (14:15) – Venezia Santa Lucia (16:42): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Treviso e non ferma a Padova. I passeggeri da e per Padova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9735 Milano Centrale (14:45) – Venezia Santa Lucia (17:12): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Bologna e non ferma a Vicenza. I passeggeri da e per Vicenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9740 Venezia Santa Lucia (14:48) – Milano Centrale (17:15): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Bologna e non ferma a Vicenza. I passeggeri da e per Vicenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• EC 32 Venezia Santa Lucia (15:18) – Zuerich HB (21:27): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Treviso e non ferma a Padova. I passeggeri da e per Vicenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9744 Venezia Santa Lucia (15:48) – Milano Centrale (18:15): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Treviso e non ferma a Padova. I passeggeri da e per Padova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9748 Venezia Santa Lucia (16:48) – Milano Centrale (19:15): il treno oggi ha origine da Vicenza. I passeggeri da e per Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre e Padova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.