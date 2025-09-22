Cadavere smembrato trovato in un sacco a Spoleto: l’allarme lanciato da un passante, indagini in corso

A Spoleto nella serata di oggi, lunedì 22 settembre, è stato rinvenuto il cadavere di una persona non ancora identificata. Il corpo smembrato era nascosto all’interno di un sacco di plastica nero, di quelli utilizzati per la spazzatura. A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante. I Carabinieri indagano sull’accaduto.

Immagine di repertorio.

Macabro ritrovamento a Spoleto, dove nella serata di oggi, lunedì 22 settembre, è stato rinvenuto il cadavere di una persona che non sarebbe stata ancora identificata. Il corpo era nascosto all'interno di un sacco di plastica nero, di quelli utilizzati per la spazzatura.

A quanto si apprende, sono in corso le indagini dei Carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di risalire all'identità della vittima.

Stando a quanto si legge sui quotidiani, il sacco, abbandonato nel quartiere Casette, non distante dai binari della ferrovia, sarebbe stato notato da un passante che ha lanciato l'allarme e ha richiesto l'intervento dei militari dell'Arma.

Risulta che il corpo sia stato sezionato ma che non sia stato rinvenuto sui binari. Sulla base delle prime informazioni raccolte, non sarebbe completo e apparterrebbe a un uomo.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Perugia, guidati dal colonnello Sergio Molinari e coordinati dalla Procura di Spoleto.

I rilievi del caso sono stati affidati alla Sezione scientifica del Nucleo investigativo. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti anche il medico legale e il sostituto procuratore Roberta Del Giudice. Presenti anche i vigili del fuoco.

Saranno gli accertamenti medico legali a stabilire l'identità della persona e le esatte cause della morte. Intanto, gli investigatori stanno compiendo verifiche sulle denunce di scomparsa e, in particolare, su una persona che si era allontanata da una casa di accoglienza nello Spoletino nei giorni scorsi, riporta Rai News.

I Carabinieri, si legge ancora sul quotidiano, stanno compiendo indagini a tutto campo anche sulle telecamere della zona del rinvenimento per risalire a chi possa aver abbandonato il sacco con i resti umani.