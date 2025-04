Cadavere semicarbonizzato a Barletta: potrebbe essere di Francesco Diviesti scomparso dopo uscita con amici

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Francesco Diviesti, 26 anni.

Sarebbe stato trovato morto Francesco Diviesti, 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni dopo un'uscita con gli amici. Il giovane sarebbe stato trovato semicarbonizzato nelle campagne in contrada Femmina Morta, tra Canosa di Puglia e Minervino Murge. Per avere la certezza dell'identità del corpo senza vita, bisognerà aspettare l'esito di ulteriori accertamenti ancora in corso.

Il 26enne lavora come barbiere e da qualche giorno sono in corso le ricerche dopo la denuncia di scomparsa. Sul posto vi sono i poliziotti della squadra mobile della questura di Andria e dei carabinieri. Il ragazzo era uscito di casa alle 20.30 dello scorso 25 aprile e non ha più fatto ritorno a casa. I colleghi del salone in cui lavorava con il padre lo avevano salutato alla chiusura del negozio e poi non lo hanno più rivisto.

L'ultimo avvistamento risaliva alla mezzanotte del 25 aprile, quando era entrato nel barber shop che gestiva col papà per alcuni minuti. Il 26enne era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza del salone. Le indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine anche per risalire alle cause del decesso e per ricostruire le presunte ultime ore del 26enne.

