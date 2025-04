video suggerito

Esce con gli amici e non rientra a casa, scomparso a Barletta il 26enne Francesco Diviesti: ricerche in corso Dalla mezzanotte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile non si hanno più notizie di Francesco Diviesti, 26enne di Barletta. “È uscito come fanno tutti i ragazzi della sua età ma non ha fatto rientro a casa e non ha avvisato i suoi genitori che sono preoccupatissimi”, ha detto l’avvocato della famiglia. Il padre ha provato a telefonargli ma il cellulare risulterebbe spento. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Diviesti, 26 anni.

È uscito con gli amici e non è più rientrato a casa: dalla mezzanotte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile non si hanno più notizie di Francesco Diviesti, 26enne di Barletta.

"È uscito come fanno tutti i ragazzi della sua età ma, per la prima volta, non solo non ha fatto rientro a casa ma non ha avvisato i suoi genitori che sono preoccupatissimi", ha detto all'Ansa Michele Cianci, avvocato della famiglia.

Il 26enne, che di professione è parrucchiere, lo scorso 25 aprile è uscito di casa intorno alle 20.30. Ma, come è stato spiegato dal legale, non è tornato a casa dopo l'incontro con gli amici e di lui da quel momento si sono perse le tracce. Secondo quanto si apprende, intorno a mezzanotte dello stesso giorno sarebbe stato visto entrare nel barber shop in cui lavora insieme al padre.

A raccontarlo sono state le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del salone che ora sono al vaglio dei Carabinieri che stanno indagando sulla scomparsa del 26enne. Il padre ha provato a contattarlo telefonicamente più volte ma il cellulare risulterebbe spento.

"I genitori sono in ansia, temono sia potuto accadergli qualcosa ma non hanno idea di cosa sia potuto succedere", ha spiegato ancora il legale dei familiari. A quanto si apprende, la Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha attivato il Piano Provinciale per la Ricerca delle persone scomparse.

Tantissimi post sono stati condivisi sui social da diversi utenti che nelle scorse ore hanno diffuso le foto del giovane nel tentativo di ritrovare il 26enne scomparso. "Aiutiamo la famiglia a ritrovare Francesco", ha scritto sui social il sindaco di Barletta Cosimo Cannito.

"Chiunque lo avvistasse, a Barletta o in altri comuni, – aggiunge il primo cittadino – può contattare le forze dell'ordine. Grazie per la collaborazione".