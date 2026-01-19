Cadavere di un uomo senza ferite sulla statale, mistero a Foggia: ipotesi scarica elettrica dell’alta tensione

Inizialmente si era pensato a un investimento di un pirata della strada ma l’uomo non aveva ferite evidenti: l’ipotesi è di un possibile decesso causato da una scarica elettrica dell’alta tensione.

Immagine di repertorio.

Mistero sul tratto pugliese della strada statale 16 adriatica dove nella prima mattina di oggi, lunedì 19 gennaio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo che giaceva a terra nel territorio del comune di Serracapriola, nel Foggiano. Inizialmente si era pensato a un investimento di un pirata della strada, visto che l’uomo si era fermato con la propria vettura a bordo carreggiata, ma col passare delle ore l’ipotesi è stata accantonata e si è fatto largo un’altra teoria che suppone un possibile decesso causato da una scarica elettrica dell’alta tensione.

La segnalazione è scattata alle prime luci dell’alba quando alcuni automobilisti di passaggio hanno notato il corpo che giaceva a terra a bordo carreggiata all’altezza del chilometro 615, in direzione San Severo. Sul posto quindi è intervenuta un’ambulanza del 118 il cui personale però non ha potuto far nient’altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per ricostruire i fatti e accertare l’identità della vittima che non aveva documenti.

In un primo momento, come aveva comunicato l’Anas, si era pensato a un incidente stradale, un investimento mortale, ma i successivi rilievi hanno escluso l’ipotesi visto che il corpo non aveva segni evidenti di ferite. Da una seconda valutazione, è emersa quindi l’ipotesi di un decesso causato da una potente scarica elettrica. In particolare si pensa che la vittima possa essere stata colpita da un pesante cavo elettrico e quindi scagliata sull’asfalto.

Leggi anche Altri richiami di pandoro senza glutine per corpi estranei e rischio fisico: i prodotti interessati

Il rinvenimento infatti è avvenuto a poca distanza dal cantiere per la realizzazione della nuova linea ferroviaria alta velocità, in un'area dove sono in corso diversi lavori legati alle infrastrutture elettriche. Non si esclude che l’uomo fosse entrato illegalmente nel cantiere nottetempo e sia entrato in contatto accidentalmente con qualche cavo di alta tensione che lo ha ucciso.

Per consentire i soccorsi e poi i rilievi, l’Anas ha disposto la chiusura provvisoria della corsia interessata della Statale con inevitabili forti rallentamenti alla circolazione.