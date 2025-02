Cadavere di donna mummificato trovato in casa a Comiso: viveva col figlio infermiere, indagini in corso

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Macabra scoperta oggi a Comiso (Palermo), dove il cadavere mummificato di un'anziana è stato trovato poco dopo le 14, in un'abitazione di via Righi. La donna – secondo le prime informazioni disponibili – viveva con il figlio, un infermiere in servizio nell'ospedale del paese.

Il corpo senza vita della donna è stato scoperto dalla polizia. Secondo le persone che la conoscevano, l'anziana, di cui ancora non si conosce l'identità, era ospite in una struttura di assistenza per anziani. Si attende l'ispezione cadaverica da parte del medico legale e il sopralluogo del magistrato di turno per avere maggiori informazioni, ma di certo il decesso si è verificato tempo fa.

In aggiornamento.