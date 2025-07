Buttano benzina sulle giostre e incendiano il parco, video li incastra: “Non finirà con buffetto sulle guance”

L’episodio in piena notte nella villetta di via Jacobellis a Giovinazzo. Secondo quanto ricostruito finora, il gruppetto è arrivato sul posto già armato di liquido infiammabile col quale ha cosparso i giochi per bambini della villetta incendiando scivoli e altalene. Ad appiccare il fuoco tre ragazzini immortalati da alcuni video delle telecamere di sorveglianza.