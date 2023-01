Bus con 52 persone si capovolge in autostrada: incidente sulla A13 a Padova Est. Diversi feriti Si tratta di un pullman partito da Roma che andava in Romania: a bordo 52 persone tra adulti e bambini, tutti di nazionalità romena, ma nessuno è rimasto ferito in modo grave.

A cura di Biagio Chiariello

Un pullman partito da Roma e diretto in Romania, con a bordo 52 persone, si è rovesciato schiantandosi contro il guard rail che delimita la carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo oggi, lunedì 16 gennaio, sulla A13, all'altezza di Padova Est. Sul posto sono intervenute ambulanze e mezzi dei pompieri provenienti sia da Padova che da Venezia.

Nello schianto non risultano esserci vittime ma solo persone ferite fra i passeggeri, tutti di nazionalità romena. Una decina in tutto: 4 sono stati ricoverati all'ospedale di Padova per ricevere le cure necessarie, tra cui due in gravi condizioni, elitrasportati e al momento in prognosi riservata.

Dopo l'incidente è stata temporaneamente chiusa l’autostrada nel tratto interessato dall’incidente, direzione Milano, per consentire ai vigili del fuoco e alle ambulanze di arrivare al più presto, ma è stata già riaperta intorno alle ore 14.30: si mantiene chiuso lo svincolo – sul posto la polizia stradale – per le operazioni di recupero del veicolo e ripristino della normale circolazione. L'uscita di Padova Est rimarrà chiusa fino a quando non saranno ultimate le operazioni di recupero del veicolo

Sul posto il comandante della polizia stradale, Gianfranco Marturano: "La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire – ha spiegato – Il mezzo stava imboccando la direzione Venezia e sulla rampa di accelerazione per riprendere l'autostrada ha perso il controllo. Si è appoggiato letteralmente sul guardrail che per fortuna ha fatto bene il suo lavoro, ha scongiurato che il pullman finisse nella scarpata sottostante".

L'autista è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato negativo. "In quel tratto di strada – continua Marturano: – la velocità consentita è di 40 km/h per cui andremo a verificare la velocità che teneva e il motivo per cui ha sbagliato completamente la manovra. Verificheremo anche i tempi di guida e di riposo. Poteva andare davvero molto peggio".