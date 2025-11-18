Bus con 20 studenti finisce nel fosso dopo scontro con un’auto a Pordenone: ci sono feriti, grave una donna

Un bus con a bordo 20 studenti è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con una vettura: tutto è successo sulle strade di Sesto al Reghena, vicino a Pordenone. Grave la donna che era alla guida dell’auto.

Paura sulle strade di Sesto al Reghena, vicino a Pordenone. Un bus con a bordo diversi studenti è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con una vettura. Stando alle prime informazioni sull'accaduto, il bus viaggiava con a bordo 20 studenti e stava rientrando da alcuni istituti scolastici di Portogruaro, in provincia di Venezia. Poi l'impatto, per motivi ancora da chiarire con l'auto: il mezzo con i giovani è rimasto in bilico appena oltre la carreggiata.

Dall'incidente l'autista ha riportato leggere ferite per le quali è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Così come uno studente. Grave invece la donna alla guida della macchina: è stata stabilizzata dal persona dell'automedica e poi elitrasportata in ospedale. La speranza è che in ospedale le sue condizioni possano migliorare.

Al termine dei soccorsi una quindicina di persone risultano in codici verdi. La più grave tra gli studenti è una ragazza che ha inizialmente avuto difficoltà a uscire dal mezzo: era rimasta incastrata a causa della posizione del bus finito nel fosso.

Intanto il tratto di strada in cui è avvenuto lo scontro è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi. Sul posto ci sono i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Articolo in aggiornamento