Burioni accusato di body shaming su Twitter: le polemiche e le scuse, cosa è successo Al centro delle polemiche un tweet di Roberto Burioni che nel botta-risposta con il deputato leghista Alex Bazzarro ha risposto a un’utente che aveva preso le difese del deputato ripostando una sua foto e scrivendo “Capisco”.

A cura di Susanna Picone

Roberto Burioni

Polemica oggi su Roberto Burioni, accusato di body shaming nei confronti di una ragazza su Twitter. In un tweet, poi cancellato, il noto virologo è stato accusato di aver deriso un'utente che si era schierata dalla parte del deputato della Lega Alex Bazzaro, definito da Burioni "un irresponsabile disinformatore”.

Tutto è nato da un botta e risposta tra il parlamentare che si era dichiarato contro la quarta dose di vaccino anti-Covid (“Correrò il rischio concreto di non farla", aveva detto) e il virologo. Replicando al tweet di Burioni contro il deputato ("Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga") la ragazza aveva commentato scrivendo di essere orgogliosa che nella Lega ci sono persone come Bazzaro.

Un commento in seguito al quale Burioni ha risposto postando un ingrandimento della foto profilo e commentando “Capisco”.

Un tweet giudicato da molti utenti come una presa in giro e una offesa all’aspetto fisico della donna. A quel punto è nata la polemica sui social: hashtag come #Burioni e #bodyshaming sono rimasti tra le tendenze del social per tutto il pomeriggio.

Tanti anche i politici intervenuti sui social contro Burioni: oltre allo stesso Bazzaro, hanno voluto esprimere solidarietà alla ragazza la cui foto è stata pubblicata dal virologo i leghisti Claudio Borghi e Susanna Ceccardi e il senatore di FdI Lucio Malan.

Sulla polemica sono intervenuti anche lo stesso leader della lega Matteo Salvini e quella di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. "Capisci cosa, che sei un uomo piccolo piccolo?”, ha scritto Salvini. “'L’esperto' Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e scrivendo ‘Capisco’. A cosa alludi Burioni? Ha qualcosa di sbagliato quella foto? Rimuovi il tweet e chiedi scusa” ha scritto Meloni ripubblicando la foto della giovane.

In seguito alle polemiche Burioni ha eliminato il commento pubblicato in risposta alla sostenitrice del deputato leghista e ha chiesto scusa. "Non ho il fisico per fare body shaming (come mi avete spesso ricordato) e non era mia intenzione farlo nei confronti di nessuno. Se Alessia si è sentita offesa le chiedo scusa", ha scritto il virologo in un nuovo tweet.