Attualità
Video thumbnail

Brindisi, tromba d’aria abbatte alberi e muri: colpite auto e case, il video degli ingenti danni

Ingenti danni nella notte tra Oria e Torre Santa Susanna, nell’entroterra brindisino, dove le raffiche di vento della tromba d’aria hanno abbattuto alberi e muri di contenimento. Allerta arancione per forte vento in tutta la Puglia.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una violenta tromba d’aria ha colpito la provincia di Brindisi nelle scorse ore causando ingenti danni tra Oria e Torre Santa Susanna, nell’entroterra brindisino, dove le raffiche di vento hanno abbattuto alberi e muri di contenimento ma anche divelto tetti di capannoni e strutture. L’evento atmosferico estremo si è abbattuto sulla zona nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, intorno alle 2:00 di oggi con venti tempestosi che prima hanno interessato la zona periferica per poi avanzare verso l’abitato.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi sradicati e muri di recinzione di alcune abitazioni crollati e che in alcuni casi sono finiti sulle auto parcheggiate danneggiandole. Divelte anche lamiere di copertura e strutture di pannelli fotovoltaici. Gli alberi caduti in strada hanno causato anche disagi alla viabilità lungo alcune strade provinciali come la provinciale 62. A Oria ingenti danni alle aziende in zona Pip e criticità rilevanti alla strada che conduce al Santuario di San Cosimo con illuminazione pubblica danneggiata.

“I soccorsi e le squadre operative sono stati immediatamente attivati e sono già al lavoro per la messa in sicurezza delle aree colpite e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile" ha riferito il primo cittadino di Oria, Cosimo Ferretti, invitando la cittadinanza "a prestare massima attenzione negli spostamenti, evitare, se non strettamente necessario, di percorrere le zone interessate, limitare gli spostamenti nelle prossime ore e adottare la massima prudenza alla guida".

Leggi anche
Tromba d'aria nel Brindisino: ingenti danni per alberi e muri abbattuti

Anche a Torre Santa Susanna criticità sia in periferia, dove diversi capannoni hanno riportato danni, sia nel centro urbano dove una lamiera è rimasta sospesa sulla strada sopra un cavo. In tutta la zona sono soffiate raffiche fino a 90 km/h e costretto l’amministrazione a sospendere anche i festeggiamenti di oggi per il Carnevale.

Su tutta la Puglia dalla mezzanotte scorsa e fino alle ore 20 di oggi la Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo arancione per il forte vento di burrasca dai quadranti nord-occidentali.  Sono previste inoltre mareggiate lungo le coste esposte.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme. Manfredi: "Aiuteremo a ricostruire"
Sgomberate 15 famiglie dagli appartamenti dello stabile
Cupola in fiamme e vigili del fuoco a lavoro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views