Bologna, giovane di 23 anni ucciso a coltellate dopo una lite in strada Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso a Castel del Rio, in provincia di Bologna, sull’Appennino imolese. I carabinieri, con il coordinamento della procura per i minorenni, stanno facendo accertamenti per tentare di chiarire quanto accaduto.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 23 anni è stato ucciso nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, a Castel del Rio, in provincia di Bologna, sull’Appennino imolese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato aggredito a morte dopo una lite in strada, forse scaturita per motivi banali. I carabinieri, con il coordinamento della procura per i minorenni, stanno facendo accertamenti per tentare di chiarire quanto accaduto.

La vittima, in base alle prime notizie emerse, è stata soccorsa dal 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il fatto che operino i pm dei minori fa supporre che i primi sospetti si concentrerebbero su giovani di neppure 18 anni, ma a quanto risulta le ricerche dell’aggressore o degli aggressori sono ancora in corso.

Il ventitreenne, si tratterebbe di un ragazzo italiano che viveva a Castel del Rio, sarebbe stato colpito e ucciso a coltellate nei pressi del centro sportivo del paese.

