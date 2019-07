Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un uomo di 46 anni che era scomparso di casa nel Bolognese dalla giornata di martedì senza un motivo apparente. Dopo ore di ansia, preoccupazione e anche speranza, purtroppo il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi mercoledì 31 luglio tra i boschi dell'Appennino emiliano. L'uomo è stato individuato dai soccorritori, che erano sulle sue tracce, vicino a una scarpata a lato della strada provinciale 26, nel territorio del comune di Vergato, sempre nella Città Metropolitana di Bologna. L'uomo, residente nella zona, era uscito di casa martedì ma non aveva più fatto ritorno allarmando i familiari che, dopo una inutile attesa, avevano deciso di chiedere aiuto allertando le forze dell'ordine.

Erano subito scattate le ricerche condotte dagli uomini del soccorso alpino e che sono proseguite anche oggi fin dal mattino concentrandosi in alcune zone boschive frequentate dal 46enne. Si auspicava in un incidente che lo avesse immobilizzato e fino all'ultimo di sperava di poterlo trovare ancora in vita. La speranza però purtroppo si è infranta oggi quando i soccorritori lo hanno rinvenuto esanime tra i rovi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul luogo del tragico ritrovamento anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Sul caso indagano i militari dell'arma che al momento non escludono nessuna ipotesi come causa di morte compresa un'azione violenta. Maggiori certezze arriveranno dall'autopsia sul cadavere dell'uomo che probabilmente sarà disposta nelle prossime ore dalla magistratura.