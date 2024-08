video suggerito

Bologna, 53enne torna dal lavoro e si accascia sul pavimento di casa: indagano i carabinieri Un uomo di 53 anni è morto nella sua abitazione del Bolognese. L’uomo sarebbe deceduto dopo essere tornato dal lavoro. Sul caso indagano i carabinieri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

I carabinieri stanno indagando sulla morte di un uomo di 53 anni di Savigno, in Valsamoggia (Bologna). Il tappezziere deceduto, secondo quanto reso noto, avrebbe avuto un malore di ritorno dal lavoro. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo non era da solo in casa al momento dell'arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare la vittima, ma senza successo.

Il personale del 118 intervenuto sul posto ha poi allertato i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e il contesto di vita del 53enne. Per il momento le forze dell'ordine non escludono alcuna pista e continuano ad effettuare accertamenti per tutti gli aspetti della priva privata dell'uomo. Le autorità avrebbero anche ascoltato la versione dei fatti fornita da chi in quel momento si trovava in casa con la vittima.

Stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe stata proprio questa persona ad allertare i soccorritori chiedendo loro di intervenire sul posto per offrire assistenza al 53enne. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, non sono però riusciti a salvargli la vita. Si indaga per accertare non solo la dinamica dei fatti, ma anche le cause del decesso. Per il momento gli inquirenti non hanno ancora escluso alcuna pista, riservandosi di diffondere nuove informazioni con il prosieguo degli accertamenti sul caso.