Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 17 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, sabato 17 dicembre, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dati di oggi, sabato 17 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute e l'ultimo è stato diffuso ieri.

Di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Puglia, 1.303 nuovi casi e 10 morti

Oggi in Puglia si registrano 1.303 nuovi casi di positività al Covid su 7.760 test giornalieri per una incidenza del 16,79%. I decessi registrati sono dieci. Delle 17.768 persone attualmente positive 271 sono ricoverate in area non critica (ieri 278) e 12 in terapia intensiva (ieri 13).

Covid Toscana, oggi 1.166 positivi e una vittima

Sono 1.166 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Toscana: 237 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 929 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.554.314. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Si registra un nuovo decesso, un uomo di 85 anni.

Covid Veneto, 2.858 nuovi casi e 14 vittime

Sono 2.858 i nuovi casi ufficiali di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 14 le vittime, che portano i totali rispettivamente a 2.610.948 contagi e 16.180 morti. Il Bollettino regionale segnala 55.579 attuali positivi, in calo (-213) rispetto alle 24 ore precedenti. Nei reparti ospedalieri non critici vi sono 1.626 pazienti (-21) e 69 (+1) in terapia intensiva.

Covid Lazio, oggi 2.022 casi e 2 decessi

Oggi nel Lazio, su 3.015 tamponi molecolari e 10.927 tamponi antigenici per un totale di 13.942 tamponi, si registrano 2.022 nuovi casi positivi (+17). Sono 2 i decessi (-2), 816 i ricoverati (-11), 28 le persone nelle terapie intensive (+1) e 2.118 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%.

Covid Fvg, 565 nuovi casi e 6 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 3.725 test e tamponi sono state riscontrate 565 positività al Covid. Su 1.302 tamponi molecolari sono stati rilevati 133 nuovi contagi. Sono inoltre 2.423 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 432 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 10 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 258. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 6 persone.

Covid Sardegna, oggi 348 nuovi casi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 348 ulteriori casi confermati Covid, di cui 322 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.229 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5, stesso dato di ieri, mentre pazienti ricoverati in area medica sono 114, tre in più. 6.320 sono i casi di isolamento domiciliare, -113. Non si registrano decessi.

Covid Calabria, oggi 659 contagi e una vittima

Sono 659 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria dove si registra una vittima con il totale da inizio pandemia che è di 3.159. Il tasso di positività è 18,74%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, aumentano di 4 in area medica (183) e di 2 in terapia intensiva (15). I casi attivi sono 7.956 (-5), gli isolati a domicilio 7.758 (-11) ed i nuovi guariti 663. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Covid Campania, 1,811 casi e 4 decessi

Sono 1.811 i positivi al Covid in Campania su 11543 test effettuati per un indice di contagio pari al 15,68%, in linea col dato registrato ieri. Quattro i nuovi decessi, di cui 3 nelle ultime 48 ore. Scendono a 19 (dai 22 di ieri) i posti di terapia intensiva occupati. Sono 408 invece i posti di degenza ordinaria occupati (a fronte dei 410 di ieri).

In aggiornamento