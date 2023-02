Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 21 febbraio regione per regione I dati di oggi, martedì 21 febbraio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

Il bollettino Covid con i dati di oggi, martedì 21 febbraio in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito dunque i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 937 nuovi casi e 5 decessi

Sono 937 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nella giornata di ieri. Cinque i decessi, dato che fa salire il totale delle vittime a 16.642. I contagi totali sono 2.688.092. I casi attuali ufficiali, risalgono di 410 rispetto ai dati precedenti e si attestano a 16.576. In aumento i ricoveri in area non critica, che sono 837 (+16), mentre sono scesi a 32 (-3) quelli in terapia intensiva.

Covid Toscana, oggi 455 nuovi casi e 4 decessi

Sono 455 i nuovi casi positivi in Toscana dove si registrano 4 decessi. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 509 tamponi molecolari e 4.254 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9,6% è risultato positivo. Sono invece 678 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 67,1% di questi è risultato positivo. I ricoveri salgono a 173 (23 in più rispetto a ieri) di cui 8 (+1) in terapia intensiva. Al momento in Toscana risultano16.560 positivi, -5,5% rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia nella regione sono 1.587.859 i contagi e 11.543 i decessi.

Covid Puglia, oggi 344 casi e 5 morti

Sono 344 i nuovi casi di contagio Covid accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 5% dei 6.834 test processati. Gli attualmente positivi sono 7.399 di cui 116 ricoverati in area non critica covid (5 in meno rispetto a ieri) e 4 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono 5 che fanno salire a 9.625 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Covid Calabria, oggi 144 nuovi contagi e nessun decesso

Sono 144 i casi di contagio al Covid-19 registrati oggi in Calabria a fronte di 2.197 tamponi esaminati: la percentuale di positività è del 6,55%. Sono 93 i pazienti ricoverati in ospedale, di questi cinque in terapia intensiva, tutti a Catanzaro. Ne dà notizia la Regione nel bollettino quotidiano sull'emergenza coronavirus comunicato dalla Protezione civile su indicazione delle Asp territoriali. I decessi sono 3.337 (nessuno in più rispetto a ieri), le persone guarite sono 628.448.

Covid Sardegna, oggi 159 casi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 159 casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1577 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 164 ( – 9 ) mentre sono 3370 i casi di isolamento domiciliare ( – 38 ). Si registra il decesso di una donna di 94 anni. Lo rende noto la Regione Sardegna

