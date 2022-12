Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 13 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, martedì 13 dicembre, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

I dati di oggi, martedì 13 dicembre, in continuo aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid in Italia. Il bollettino nazionale è ormai settimanale come deciso dal ministero della Salute e viene pubblicato il venerdì, ma giorno per giorno sono diverse le regioni italiane che ancora riportano i dati registrati nelle 24 ore.

Ecco di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 5.460 positivi e 15 decessi

Sono 5.460 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 15 decessi e 56.559 persone in isolamento. Lo comunica il bollettino diffuso dalla Regione Veneto. Sul versante dei ricoveri, sono in calo in area non critica 974 (-24), in calo anche le terapie intensive 41 (-2).

Covid Toscana, oggi 2.626 nuovi casi e 13 decessi

Sono 2.626 i nuovi casi in Toscana dove si registrano 13 decessi: 5 uomini e 8 donne con un'età media di 80,7 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.094 tamponi molecolari e 12.129 tamponi antigenici rapidi: di questi il 19,9% è risultato positivo. I ricoveri salgono a 614 (10 in più rispetto a ieri) di cui 21 (+1) in terapia intensiva.

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 1.007 nuovi casi e 8 decessi

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1.007 positività al Covid da 6.653 tamponi, di cui 151 da 2.141 tamponi molecolari e 856 da 4.512 tamponi antigenici; si sono registrati 8 decessi. In terapia intensiva sono ricoverate 14 persone, 291 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 391. I dati sono stati comunicati dalla Regione.

Covid Puglia, oggi 2.675 nuovi positivi e 11 morti

Sono 2.675 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore su 14.188 test processati. Gli attualmente positivi sono 17.881 di cui 278 ricoverati in area non critica Covid (22 in più rispetto a ieri) e 10 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono 11 che fanno salire a 9.334 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Covid Sardegna, 1.001 nuovi casi e 1 morto

La Sardegna torna a superare i mille contagi giornalieri. Sono infatti 1.001 e i casi di positività al Covid rilevati nelle ultime 24 ore, 911 dei quali sono stati diagnosticati da antigenico.

Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso, quello di una donna di 84 anni residente nel Sud Sardegna. Scendono a 3 i pazienti in intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Aumentano invece quelli ricoverati in area medica, che sono 98 (+5 nelle ultime 24 ore).

