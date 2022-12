Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di lunedì 5 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, lunedì 5 dicembre, con gli aggiornamenti e i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Ida Artiaco

I dati in aggiornamento di oggi, lunedì 5 dicembre, su contagi, morti e ricoveri Covid da molte regioni italiane, nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute. Si tratta di numeri più bassi rispetto a quelli di ieri, anche per via del cosiddetto "effetto weekend", quando si fanno meno tamponi.

Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto: 1.174 nuovi casi e 8 decessi

Sono 1.174 i nuovi casi di Covid-19, e 8 le vittime, registrati ieri in Veneto. Il bollettino regionale porta i totali a 2.567.193 contagi e 16.004 decessi dall'inizio della pandemia.

Cala il dato relativo agli attuali positivi, che sono 61.833 (-879); cresce di poco l'occupazione dei reparti ospedalieri, con 1.509 pazienti in area non critica (+19) e 62 (-1) in terapia intensiva.

Covid in Toscana: 594 nuovi casi Covid e 4 decessi

Sono 594 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano 4 decessi, tutti uomini con un'età media di 73 anni. I ricoveri scendono a 505 (5 in meno rispetto a ieri) di cui 27 (+1) in terapia intensiva.

Al momento in Toscana risultano 67.707 positivi, -1,7% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1.534.159 i contagi e 11.209 i deceduti. A livello provinciale Firenze registra 97 casi in più rispetto a ieri, Prato 32, Pistoia 60, Massa Carrara 51, Lucca 85, Pisa 43, Livorno 86, Arezzo 49, Siena 42, e Grosseto 44.

