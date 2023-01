Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 29 gennaio regione per regione I dati di oggi, domenica 29 gennaio 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dati di oggi, domenica 29 gennaio, in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino nazionale sia diventato ormai da tempo settimanale e viene diffuso ogni venerdì, molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Ma la situazione si conferma stabile, così come già confermato dall'ultimo monitoraggio settimanale.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 169 nuovi casi e 1 morto

Sono 169 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, ci sono in totale 210 pazienti positivi ricoverati (15 in meno rispetto a ieri) di cui 6 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Si tratta di pazienti positivi, ma in maggioranza non sono in ospedale per motivi direttamente legati al Covid. La lista dei decessi si aggiorna con un nuovo caso: una donna di 84 anni che era residente a Livorno.

Covid in Veneto, oggi 396 contagi e 4 decessi

Oggi in Veneto si registrano 396 positivi al Covid e 4 decessi. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sono 2.675.691, quello delle vittime sale a 16.563. I soggetti attualmente positivi sono 16.591 (- 510). Quanto all'occupazione dei reparti ospedalieri, scendono a 964 (-14) i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 44 (+2) i malati in terapia intensiva.

Covid Umbria, oggi 114 nuovi positivi e 4 morti

Nell'ultimo giorno – a fronte di 95 tamponi e 697 test antigenici processati – sono stati registrati 114 nuovi positivi in Umbria e 4 decessi. Al 29 gennaio sono 129 (-3 rispetto al 28 gennaio) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria – di cui 3 (dato invariato) in terapia intensiva, 63 (dato invariato) in area medica Covid e 63 (-3 rispetto al 28 gennaio) negli altri reparti ospedalieri – e 1 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.

In aggiornamento.