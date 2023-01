Covid, indice Rt in diminuzione: incidenza e ricoveri nell’ultimo monitoraggio Iss Covid in discesa in Italia, secondo quanto emerge dai dati settimanali del monitoraggio Iss. L’indice Rt è in calo a 0,73 così come l’incidenza e i ricoveri, in particolare in terapia intensiva. Nessuna regione a rischio a alto.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono dati in discesa quelli che riguardano la diffusione del Covid-19 in Italia. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale fornito dall'Istituto Superiore di Sanità insieme con il ministero della Salute. In calo è l'indice Rt così come l'incidenza settimanale, in diminuzione anche i dati relativi ai ricoveri negli ospedali italiani, mentre nessuna Regione o provincia autonoma è classificata a rischio alto.

Nello specifico, per quanto riguarda l'incidenza settimanale a livello nazionale, si è registrato un con 65 ogni 100.000 abitanti rispetto agli 88 su ogni 100mila registrati la settimana scorsa. Nel periodo dal 4 al 17 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi Covid sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,68-0,90), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica anche nel range inferiore.

Nessuna regione a rischio alto: tre sono a rischio moderato

Dati in miglioramento anche per quanto riguarda i ricoveri, soprattuto nelle terapie intensive sempre più sotto controllo. Nei reparti di rianimazione si passa infatti da una occupazione del 2,3% al 2,1%, mentre le aree mediche scendono al 6,4% rispetto al 7,9% della scorsa settimana.

Infine, secondo quanto si legge sul report elaborato dalla Cabina di regia, nessuna Regione o provincia autonoma è classificata a rischio alto secondo i criteri di valutazione della possibile evoluzione dei casi di Covid in Italia. Tre sono a rischio moderato e sono, secondo quando apprende Ansa, Emilia Romagna, Liguria e Puglia, e diciotto sono classificate a rischio basso.