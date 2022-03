Bollettino Covid Italia, oggi 60.415 contagi e 93 morti per Coronavirus: i dati di domenica 20 marzo Diminuiscono i casi Covid-19 in Italia: secondo il bollettino di oggi i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 60.415 su 370.466 tamponi effettuati: il tasso di positività resta stabile al 16,3%. I morti, in crescita, sono 93.

Sono 60.415 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 74.024 contagi di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 19 marzo. I contagi da inizio pandemia salgono a 13.861.743. I morti covid nell'ultima giornata sono 93, contro le 85 di ieri. 157.785. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 370.466 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività sale al 16,3%. Nell'ultima giornata si registrano anche altri 36.166 guariti.

I contagi in Italia Regione per Regione

Nella giornata di oggi sono stati riscontrati 60.415 contagi di Covid-19 per un totale di 13.860.594 casi da inizio pandemia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +6.371

Veneto: +4.656

Emilia Romagna: +3.896

Campania: +7.130

Lazio: +7.413

Piemonte: +1.267

Toscana: +4.577

Sicilia: +4.777

Puglia: +6.464

Liguria: +5.175

Friuli-Venezia Giulia: +732

Marche: +2.396

Abruzzo: +3.040

Calabria: +2.197

P.A Bolzano: +332

Umbria: +1.907

Sardegna: +1411

P.A Trento: +272

Basilicata: +811

Molise: +383

Valle d'Aosta: +46

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 370.466 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività resta stabile al 16,3%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Nella giornata di oggi si registra una leggera flessione dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva così come di quelli in area medica. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.430 (8.319), ovvero 111 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono quattro pazienti in meno. In tutto i malati gravi al momento sono 467 in tutta Italia. I dimessi e i guariti sono 12.531.134, con un incremento di 36.166 rispetto a ieri