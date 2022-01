Bollettino Covid Italia, oggi 57.715 contagi e 349 morti per Coronavirus: i dati di lunedì 31 gennaio In calo i casi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 57.715, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 31 gennaio. Il tasso di positività è al 12,1%. Altri 349 i morti.

A cura di Davide Falcioni

Le nuove infezioni di Covid-19 registrate in Italia nelle ultime 24 ore sono state 57.715, ancora in calo rispetto ai 104.065 di ieri. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di oggi, lunedì 31 gennaio. Si contano altri 349 morti, che portano il totale da inizio pandemia a 146.498 . Le infezioni da inizio pandemia salgono a 10.983.116. Nell'ultima giornata sono stati effettuati 478.314 tamponi tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività è al 12,1%. Il numero degli attualmente positivi è pari a 2.592.606, i guariti sono 8.244.012 (+108.493).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 57.715 in tutto i contagi registrati in Italia dall'inizio della pandemia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la suddivisione dei casi rilevati Regione per Regione:

Lombardia: +5.417

Veneto: +4.877

Campania: +5.062

Emilia Romagna: +8.983

Piemonte: +9.568

Lazio: +6.615

Toscana: +4.109

Sicilia: +3.328

Puglia: +2.638

Liguria: +1.720

Friuli-Venezia Giulia: +1.032

Marche: +1.753

Abruzzo: +1.262

Calabria: +1.195

Umbria: +593

P.A Bolzano: +958

Sardegna: +597

P.A Trento: +591

Basilicata: +479

Molise: +211

Valle d'Aosta: +56

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 478.314 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività al 12,1%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Per quanto riguarda i numeri negli ospedali oggi si registrano -9 terapie intensive per un totale di 1.584 e + 296 ricoveri, in totale 19.913.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo i report sulla campagna vaccinale in Italia sono state somministrate finora 127.860.656 dosi di vaccino. Ad aver completato il ciclo composto dalle prime due inoculazioni o a aver ricevuto il vaccino monodose sono 47.332.846 persone pari all'87,64% della popolazione over 12. Altre 33.148.664 persone hanno ricevuto la terza dose mentre i bambini che hanno ottenuto la prima inoculazione sono 1.178.061, pari al 33,22% della popolazione 5-11 anni.